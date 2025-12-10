शादी का उबटन कैसे बनता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कैसे करें इस्तेमाल, आप भी जान लें घर पर बनाने का तरीका

How to Make Bridal Ubtan: हर लड़की की चाह होती है कि वो अपनी शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे और उसका चेहरा बहुत ग्लो करे. इसके लिए कई लड़कियां महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं. कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं तो कई पार्लर जाकर महंगे-महंगे फेशियल करवाती हैं. इसमें जेब तो ढीली होती ही है साथ में कभी-कभी मनमुताबिक रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में घरेलू उपचार ही सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इसी के चलते आज हम आपको एक ब्राइडल उबटन बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं. इसमें घर में रखी चीजों का इस्तेमाल किया गया है जिससे ज्यादा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा. इसको सही से इस्तेमाल करने से आपकी स्किन ट्यूबलाइट जैसी चमक जाएगी. यह जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

ब्राइडल उबटन के लिए सामग्री

मसूर दाल

चना दाल

चावल

दूध

चंदन पाउडर

मुल्तानी मिट्टी

कॉफी पाउडर

कस्तूरी हल्दी

दुल्हन के लिए उबटन बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप 2 चम्मच मसूर दाल, 2 चम्मच चना दाल और 2 चम्मच चावल को दूध में 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. इसके बाद इस मिश्रण को ग्राइंडर में पीस कर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट में 1 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चौथाई कस्तूरी हल्दी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें. अब ब्राइडर उबटन बनकर तैयार हो गया है.

डॉक्टर शोभना बताती हैं कि इस उबटन को पूरी बॉडी पर लगाया जा सकता है. इसके लिए आप उबटन को अपनी त्वचा पर लगाएं और फिर हल्के हाथों से मसाज करें. 20 मिनट के बाद इसे साफ कर लें. इस ब्राइडल उबटन को आप हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकती हैं. इससे टैनिंग, गंदगी, मैल दूर होकर स्किन ग्लो करने लगेगी.

इस उबटन को बनाने में मसूर दाल, चना दाल और चावल का इस्तेमाल किया गया है जो स्किन से डेड सेल्स और टैनिंग को दूर कर त्वचा को ब्राइट बनाने में मदद करते हैं. साथ ही चंदन पाउडर स्किन में ठंडक देता है और दाग-धब्बे को हटाने में लाभकारी होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.