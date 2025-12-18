आपकी ये 5 आदतें घर में चूहे, कीड़े-मकोड़ों को खुद लेकर आती हैं? अभी नहीं दिया ध्यान तो हमेशा रहेंगे परेशान

हम अक्सर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक साबित होती हैं. दरअसल, हम रोजाना अपने घर में कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, जो चूहे, कीड़े-मकोड़ों को घर के अंदर खींच कर लेकर आती हैं. हालांकि, कई लोग यह सोचते हैं कि घर को अच्छे से साफ-सुथरा रखने के बाद भी चूहे और कीड़े-मकोड़े कहां से आ जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों की गंध और नमी इन कीड़ों को आकर्षित करती है. इनसे छुटकारा पाने का महंगा खर्च भी आपके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है.

घर के अंदर नमी

कीड़ों के लिए न केवल भोजन, बल्कि पानी और नमी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. घर में लगातार टपकता नल, इस्तेमाल के बाद लंबे समय तक गीला रहने वाला बाथरूम का फर्श, फ्रिज के नीचे जमा पानी या गमलों में बची नमी ये ऐसी जगहें हैं, जिन पर हमारी नजर आमतौर पर नहीं पड़ती, लेकिन ये कीड़ों के लिए आदर्श स्थान हैं.

कीड़े-मकोड़े और घुन कुछ खास जगहों पर रहना पसंद करते हैं. घर के कोनों में पड़े गत्ते के डिब्बे, पुराने अखबार और बेकार पड़े थैले अंधेरे और गर्म होते हैं. गत्ते में नमी और गंध जमा हो जाती है, जिससे कीड़ों को सुरक्षित आश्रय मिल जाता है और वे अक्सर इन जगहों पर आने लगते हैं.

आपका घर एकदम साफ-सुथरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको उन छोटी-छोटी चीजों को कम करना होगा, जिनमें कीड़े-मकोड़े आसानी से घुस सकते हैं. अगर घर में छिपने की जगह, खाना, नमी और छोटी दरारें हों तो कीड़े-मकोड़े वहीं छिपे रहेंगे. इसलिए घर में कूड़ा-कचरा लंबे समय तक जमा न करें और उसे नियमित रूप से बाहर निकालते रहें.

दिनभर की थकान के कारण अक्सर रात को बर्तन सिंक में ही पड़े रह जाते हैं, लेकिन बचा हुआ खाना, तेल के अवशेष और जमा हुआ पानी चींटियों, तिलचट्टों और मक्खियों को आसानी से आकर्षित करते हैं. इसलिए संभव हो तो सोने से पहले बर्तन धोने की आदत डालें.

