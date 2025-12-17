Goa, Himachal नहीं, 2025 में घूमने के लिए सबसे पहली पसंद बनी ये जगह, जानें क्या रहा लोगों का फेवरेट Tourist Place

Most-Visited State in 2025: हम भारतीयों को घूमना-फिरना बहुत पसंद है. साल 2025 में यह ट्रेंड और भी तेज हो गया. क्लेअरट्रिप की Unpacked 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल ट्रैवल बुकिंग में जबरदस्त बढोतरी देखने को मिली है. खास बात यह रही कि Gen Z यानी युवा पीढी ने ट्रैवल ट्रेंड्स को लीड किया है. उनकी ट्रैवल बुकिंग में करीब 650 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गई है. इससे अलग यह भी देखने को मिला कि लोग अब महंगे और दिखावटी ट्रिप की बजाय समझदारी से, वैल्यू-फॉर-मनी ट्रैवल को प्राथमिकता दे रहे हैं. आइए जानते हैं साल 2025 में घूमने के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह कौन सी रही.

क्या कहती है रिपोर्ट?

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में आध्यात्मिक और प्रकृति से जुड़ी यात्राओं का चलन तेजी से बढ़ा. इस साल सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना. खासतौर पर प्रयागराज और बरेली के लिए होटल और स्टे सर्च में जबरदस्त उछाल देखा गया. प्रयागराज में स्टे सर्च तीन गुना बढी, जबकि बरेली में यह आंकडा चार गुना तक पहुंच गया. यानी लोग अब धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जगहों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं.

बता दें कि प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है. यह शहर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां आने वाले पर्यटक आस्था के साथ-साथ इतिहास और संस्कृति का भी अनुभव करते हैं.

प्रयागराज में घूमने लायक कई शानदार जगहें हैं. जैसे इलाहाबाद किला, खुसरो बाग, चंद्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद म्यूजियम, त्रिवेणी संगम, ऑल सेंट्स कैथेड्रल, स्वराज भवन, आनंद भवन, जवाहर प्लेनेटेरियम, अक्षयवट, सरस्वती घाट और सुमित्रानंदन पंत पार्क.

वहीं, बात बरेली की करें, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बडा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है. इसकी स्थापना 1657 में मुकर्रंद राय ने की थी. बरेली अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ-साथ जरी-जरदोजी, सुरमा और खासतौर पर बेंत (केन) के फर्नीचर के लिए मशहूर है. यह शहर नाथ नगरी, आला हजरत जैसे धार्मिक स्थलों के कारण भी श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय है.

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 2025 में सोलो ट्रैवल का चलन तेजी से बढा है. दिल्ली और बेंगलुरु इस ट्रेंड में आगे रहे. यानी अब लोग ग्रुप में न जाकर अकेले भी घूमना पसंद कर रहे हैं.