Green Bangles Style for Sawan 2025: सावन का माह जहां व्रत और त्योहारों के लिए जाना जाता है वहीं यह माह में महिलाओं के सजने संवरने के लिए भी खास होता है. इस माह आने वाले तीज से लेकर रक्षाबंधन के त्योहार महिलाओं को सजने का पूरा मौका देते हैं. सावन में हरे रंग का खास महत्व होता है. हरे रंग को प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक (Sawan Me Green Colour Ka Mahatva) माना जाता है. इस माह में महिलाएं हरे रंग की आउटफिट्स से लेकर हरे रंग की चूड़ियां (Sawan Me Kya Pahne) पहनना पसंद करती हैं. अगर आप भी सावन में अपने लुक को ट्रेडिशनल टच देना चाहती हैं तो अपनी कलाइयों को हरे रंग की चूड़ियों से सजा सकती हैं. चूड़ियों को तरह तरह के कंगन के साथ मिक्स और मैच कर पहना जा सकता है. आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही तरीके (Sawan Me Hari Chudhia Pahanne Ka Idea) जिससे हरे रंग की चूड़ियां आपके हाथों में लगा देंगी चार चांद.

हरी चूड़ियों के साथ गोल्डन कंगन

सावन में हरी चूड़ियों का स्टाइलिश लुक देने के लिए गोल्डन कंगन या चूड़ियों के साथ मिक्स और मैच करें. यह पारंपरिक महाराष्ट्रियन ब्राइडल लुक हैवी साड़ी के साथ तीज या रक्षाबंधन के दिन काफी अच्छा लग सकता है.

चांदी के कड़ों के साथ

सावन में अगर आप पूरे माह हरी चड़ियों से अपनी कलाई को सजाए रखना चाहती हैं तो चूड़ियों को चांदी के कड़ों के साथ पहन सकती हैं. चुड़ियों के शुरू और अंत में बीच में चांदी के कड़े या सिल्वर कलर के कंगन पहन लें. यह लुक डे टू डे के लिए काफी अच्छा है.

स्टालिश लुक के लिए स्टोन वाले कड़े

अगर आपको खास दिन के लिए काफी स्टाइलिश लुक की तलाश है तो तरह तरह के कड़ों के साथ हरी चूड़ियों को मिक्स और मैच करें. यह लुक तीज के दिन आपकी हैवी साड़ी के साथ काफी जंच सकता है.

डेली लुक के लिए वियर करें कड़े

अगर आप वर्किंग लेडी हैं और ढेर सारी चूड़ियां नहीं पहनना चाहती हैं तो काम पर जाते हुए इस तरह के कड़े या कंगन पहन सकती हैं. ये कड़े आपके लुक को बनाए रखने के साथ साथ काम करने में परेशानी का कारण भी नहीं बनेंगे.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा