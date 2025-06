सौंफ का पानी पीने की सोच रहे हैं तो ठहर जाएं, इसके नुकसान जानकर हो जाएंगे हैरान

Side Effects Of Saunf Water: सौंफ का नाम आते ही हमें उसकी मीठी खुशबू और ठंडक का अहसास होने लगता है. खाना खाने के बाद सौंफ (Saunf Khane Ke Fayde) खाना तो हम सभी को पसंद होता है. गर्मियों में तो कई लोग इसका पानी बनाकर भी पीते हैं. सौंफ का पानी पाचन ठीक रखने, शरीर को डिटॉक्स (Saunf Ka Pani Peene Ke Fayde) करने और गर्मी में ठंडक देने के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौंफ का पानी हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता? जी हां, कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदायक भी साबित हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कि किन लोगों को सौंफ का पानी पीने से बचना चाहिए और क्यों.

सौंफ का पानी पीने के नुकसान (Saunf Water Side Effects)

अगर आपको PCOD, PCOS या थायरॉइड जैसी हॉर्मोन संबंधी बीमारी है, तो सौंफ का पानी आपके लिए सही नहीं है. सौंफ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन पर (महिलाओं का हॉर्मोन) असर डालते हैं. इससे हॉर्मोनल बैलेंस और भी ज्यादा बिगड़ सकता है.

गर्भावस्था में हर चीज़ बहुत सोच-समझकर खानी-पीनी चाहिए. सौंफ का पानी गर्भाशय पर असर डाल सकता है. जिससे समय से पहले डिलीवरी या गर्भपात का खतरा हो सकता है. थोड़ी मात्रा में सौंफ खाना ठीक है. लेकिन सौंफ का पानी रोज पीने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

कुछ लोगों को सौंफ से एलर्जी होती है. जैसे – स्किन पर रैशेस, खुजली, आंखों में पानी आना या सांस लेने में दिक्कत. अगर ऐसा कुछ पहले हो चुका है, तो सौंफ का पानी पीना नुकसानदायी हो सकता है.

सौंफ में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है. ये हाई बीपी वालों के लिए तो अच्छा हो सकता है. लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है उनके लिए ये खतरनाक हो सकती है. इससे चक्कर आना, कमजोरी या बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

सौंफ एक नेचुरल डिटॉक्स एजेंट है, लेकिन अगर आपकी किडनी या लिवर कमजोर है, तो इसे पचाना या फिल्टर करना आपके शरीर के लिए भारी पड़ सकता है. ऐसे में सौंफ का पानी पीना आपके अंगों पर और बोझ डाल सकता है.

क्या सौंफ का पानी सभी के लिए खराब है?

बिलकुल नहीं, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो सौंफ का पानी आपके लिए बहुत फायदेमंद है. ये पाचन को बेहतर बनाता है, वजन घटाने में मदद करता है, बॉडी को ठंडक देता है और स्किन को भी निखारता है.

सौंफ का पानी कैसे बनाएं? (Saunf Water Recipe)

सौंफ का पानी बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं होती.

जरूरी सामग्री (Ingredients)

• सौंफ – 1 से 2 चम्मच

• पानी – 1 गिलास (250–300 ml)

• चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा नींबू रस या शहद भी मिला सकते हैं)

बनाने का तरीका (Method):

1. रात को सोने से पहले 1–2 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में भिगो दें.

2. इसे ढंककर छोड़ दें.

3. सुबह उठकर सबसे पहले इस पानी को छान लें.

4. खाली पेट धीरे-धीरे पी लें. चाहें तो हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं.

1. एक पैन में 1 गिलास पानी डालें.

2. उसमें 1 चम्मच सौंफ डालें.

3. 5–7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें.

4. जब पानी थोड़ा कम हो जाए और रंग बदल जाए तो गैस बंद कर दें.

5. छानकर हल्का ठंडा करें और पी लें.

