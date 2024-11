यहां जानिए ठंड के मौसम में किस समय वॉक करनी चाहिए और किस बीमारी में करने से बचें

thand me kab karen walk : वॉक करना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, ये हम सभी को पता है. इससे आपकी मांसपेशियां, हड्डियां और दिल का मजबूती मिलती है, साथ ही मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है. इसलिए एक्सपर्ट्स भी डेली रूटीन में वॉक को शामिल करने पर जोर देते हैं. यह ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. लेकिन ठंड के मौसम में टहलने का तरीका थोड़ा अलग होता है. सर्दियों में वॉक कब और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में.

सर्दियों में कब करें वॉक - When to do walk in winter

सर्दी के मौसम में सुबह उठना और सैर पर निकलना कष्टकारी हो सकता है. सर्दियों में टहलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होता है. इस दौरान रोशनी अच्छे से हो चुकी होती है. जिससे आपको पर्याप्त विटामिन डी भी मिलता है.

वहीं, सर्दियों में वॉक करते समय ठंड के कपड़े अच्छे से पहनकर रखें, ताकि सर्दी न लगे. जैसे दस्ताने, टोपी ये सब पहनकर रखें. वहीं, ठंड में बॉडी को हाइड्रेट भी रखना चाहिए.

अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो फिर न टहलें. इससे सांस संबंधी परेशानी हो सकती है. जो लोग अस्थमा के मरीज हैं उन्हें तो खासतौर से बचना चाहिए. सर्दियों में इनडोर व्यायाम करना ज़्यादा बेहतर होता है. इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.