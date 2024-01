सर्दियों में संतरे का जूस पीने की सही टाइमिंग और फायदे जानिए यहां

सर्दियों में संतरे का जूस पीने का सही समय मॉर्निंग या फिर दोपहर होता है. लेकिन संतरे का जूस खाली पेट बिल्कुल ना पिएं. इससे आपको एसिडिटी हो सकती है.

संतरा जूस पीने के फायदे - Benefits of drinking orange juice

1- आप जूस को पीते हैं तो फिर आपकी स्किन और बाल चमकदार होंगे. यह आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा. यह कील मुंहासों को भी दूर करता है, दाग धब्बों को भी दूर करता है और झुर्रियां से छुटकारा दिलाने में मदद करता है.

2- शरीर को हाइड्रेट (how to hydrate body) रखने में भी मदद करते हैं, यह जूस. इससे सिर दर्द (how to get relief of headache) में भी आराम मिलता है. यह चक्कर आने जैसी परेशानियों को भी दूर करने में मदद करता है.

3- सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत (how to boost immune system in winter) रखता है यह जूस. यह हाई कोलेस्ट्रोल को भी कम करने का काम करता है. इसके नियमित सेवन से सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार का खतरा कम हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.