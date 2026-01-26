Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कैसे दें, अपनों को भेजें ये 10 देशभक्ति के Quotes

What Is The Message Of Republic Day: गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए एक बहुत खास दिन है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया, जिससे देश को सही दिशा और पहचान मिल सकी. अक्सर लोग इस दिन अपनी शुभकामनाएं या तो कोट्स के जरिए देते हैं या फिर देशभक्ति की वीडियो लगाकर. अगर आप भी अच्छे कोट्स की तलाश में हैं, तो इस आर्टिकल में बने रहिए. यहां हम आपको बेस्ट देशभक्ति से जुड़े कोट्स बताने वाले हैं, जिन्हें आप न केवल आपको को भेज सकते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी साझा कर सकते हैं.

Republic Day Quotes For Whatsapp Status

1. क़ानून की कलम से लिखा गया अरमान है भारत,

संविधान की छाया में पहचान है भारत.

2. ना तख़्त की धौंस, ना ताज का गुरूर,

जनता की आवाज़ से चलता है यह गणतंत्र भरपूर.

3. तिरंगे की लकीरों में लिखी कहानी है,

हर रंग में लोकतंत्र की निशानी है.

4. अधिकार मिले तो कर्तव्य भी निभाएंगे,

यही क़सम गणतंत्र दिवस पर खाएंगे.

5. काग़ज़ नहीं, संविधान इंक़लाब है,

हर नागरिक के हक़ का जवाब है.

6. आजादी अधूरी थी बराबरी के बिना,

गणतंत्र ने पूरा किया वो सपना.

7. जब संविधान बोले, तो सब बराबर हैं,

यही भारत की सबसे बड़ी ताक़त है.

8. वोट की ताक़त से बनी है सरकार,

यही है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार.

9. भाषाएँ अलग, पर भावना एक,

संविधान ने जोड़ा हर नेक.

10. 26 जनवरी का यही पैग़ाम,

लोकतंत्र रहे मज़बूत, भारत रहे महान.

