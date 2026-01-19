Republic Day 2026: रिपल्बिक डे पर जाना चाहते हैं वाघा बॉर्डर? यहां जान लें एंट्री के नियम, इवेंट की डीटेल, टाइमिंग और टिकट की कीमत

Republic Day 2026 parade at Wagah border: 26 जनवरी 2026 को देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम होगी. ऐसे में अगर आप इस खास दिन को यादगार बनाना चाहते हैं, तो वाघा बॉर्डर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा बन सकते हैं. पंजाब के अमृतसर से करीब 30 किलोमीटर दूर अटारी-वाघा बॉर्डर पर होने वाला यह समारोह देशभक्ति, जोश और अनुशासन का अनोखा संगम होता है. वाघा बॉर्डर सेरेमनी की शुरुआत साल 1959 में हुई थी. इसमें भारत की सीमा सुरक्षा बल (BSF) और पाकिस्तान रेंजर्स हर शाम एक साथ झंडा उतारते हैं. गणतंत्र दिवस के मौके पर इसका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है.

आज का सवाल- ठंडे पानी से मुंह धोने के क्या फायदे हैं? Doctor Blossom Kochhar ने बताया रोज ऐसा करने से चेहरे पर कैसा असर होता है

टाइमिंग और शेड्यूल

सेरेमनी आमतौर पर सूरज ढलने से करीब 45 मिनट पहले, यानी लगभग 4:15 बजे शाम शुरू होती है. पूरा कार्यक्रम 45 से 60 मिनट तक चलता है. गणतंत्र दिवस पर भारी भीड़ रहती है, इसलिए दोपहर 3 बजे तक पहुंचना बेहतर होता है. गेट सुबह से खुल जाते हैं, लेकिन सीटें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलती हैं.

अच्छी बात यह है कि इस सेरेमनी के लिए कोई टिकट नहीं लगता. एंट्री पूरी तरह फ्री है. हालांकि, गणतंत्र दिवस पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है. विदेशी पर्यटकों को पासपोर्ट दिखाने पर अलग लाइन से जल्दी एंट्री मिल सकती है. अगर आप अमृतसर से गाइडेड टूर लेते हैं, तो ट्रांसपोर्ट की टेंशन भी नहीं रहती.

आप अमृतसर से टैक्सी लेकर वाघा बॉर्डर पहुंच सकते हैं. ये सबसे आसान ऑप्शन है. टैक्सी का किराया 750 से 1,500 रुपये तक हो सकता है. आप यहां बस से भी पहुंच सकते हैं. बस की टिकट सस्ती होती हैं लेकिन इनमें भीड़ ज्यादा होती है. इससे अलग कई होटल और ट्रैवल एजेंसियां भी रिपब्लिक डे पर खास टूर पैकेज देती हैं.

बता दें कि वाघा बॉर्डर पर पहुंचते ही कड़ी सुरक्षा जांच होती है. यहां कोई भी बैग, लाइटर, किसी भी तरह की नुकीली चीजें, पावर बैंक, छाते आदि ले जाना मना है. सिर्फ मोबाइल, कैमरा, आईडी और पानी की बोतल की अनुमति होती है.

इस तमाम जानकारी दे साथ-साथ कोशिश करें कि आप आरामदायक कपड़े और जूते पहनकर वहां पहुंचें, धूप से बचाव के लिए अपने पास एक कैप रखें और पानी जरूर साथ रखें. जल्दी पहुंचने से आपको अच्छी सीट मिल सकती है.