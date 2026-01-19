आज का सवाल- ठंडे पानी से मुंह धोने के क्या फायदे हैं? Doctor Blossom Kochhar ने बताया रोज ऐसा करने से चेहरे पर कैसा असर होता है

Skincare Tips: आजकल स्किनकेयर रूटीन बहुत लंबे हो गए हैं. तरह-तरह के प्रोडक्ट्स, सीरम, क्रीम और ट्रीटमेंट्स के बीच हम कई बार उन आसान आदतों को भूल जाते हैं, जो बिना किसी खर्च के भी हमारी त्वचा को फायदा पहुंचा सकती हैं. ऐसी ही एक आसान लेकिन असरदार आदत है ठंडे पानी से मुंह धोना. NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' को दिए सवाल में पुणे से स्वाती का भी यही सवाल है. स्वाती पूछती हैं, क्या ठंडे पानी से चेहरा धोने पर कुछ फायदा होता है? अगर हां, तो क्या? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस सवाल का जवाब-

सफेद बालों को काला बना सकती है ये हरी सब्जी, Kareena Kapoor की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सीक्रेट

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

स्वाती के इस सवाल को लेकर फेमस स्किनकेयर एक्सपर्ट और ब्लॉसम कोचर ग्रुप ऑफ कंपनीज की अध्यक्ष डॉक्टर ब्लॉसम कोचर ने बताया, ठंडे पानी से चेहरा धोना एक पुरानी स्किनकेयर प्रैक्टिस है, जो आज भी उतनी ही फायदेमंद है. अगर इसे सही तरीके से किया जाए, तो यह त्वचा को हेल्दी, शांत और फ्रेश बनाए रखने में मदद करती है.

डॉक्टर ब्लॉसम कोचर के अनुसार, ठंडा पानी त्वचा की सतह को तुरंत फ्रेश फील देता है. इससे स्किन थोड़ी टाइट नजर आती है और पोर्स कम दिखाई देते हैं. हालांकि, पोर्स असल में खुलते या बंद नहीं होते हैं, लेकिन ठंडे पानी से उनका लुक जरूर रिफाइंड लगता है. ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए यह खासतौर पर फायदेमंद हो सकता है.

सुबह उठते ही अगर आंखों के नीचे सूजन या चेहरे पर थकान दिखती है, तो ठंडा पानी बहुत काम आता है. ब्यूटी एक्सपर्ट बताती हैं, यह स्किन की सूजन को शांत करता है और रेडनेस कम करने में मदद करता है.

गर्म पानी चेहरे के नेचुरल ऑयल्स को हटा देता है, जिससे स्किन ड्राई और खिंची हुई लग सकती है. वहीं, ठंडा पानी इन ऑयल्स को बनाए रखता है, जिससे स्किन हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रहती है. ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है.

ठंडा पानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे स्किन तक ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं. इसका असर चेहरे पर नेचुरल ग्लो के रूप में नजर आता है. स्किन ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक दिखती है.

डॉक्टर ब्लॉसम कोचर के अनुसार, बहुत ज्यादा ठंडा पानी या बर्फ सीधे चेहरे पर लगाना जरूरी नहीं है. पहले गुनगुने पानी से चेहरा साफ करें. इसके बद चेहरे पर हल्के हाथों से ठंडे पानी को स्प्लैश करें. इस एक सिंपल, फ्री और असरदार स्किनकेयर को रोजाना अपनाने से स्किन बैलेंस रहती है और त्वचा को एक हेल्दी ग्लो मिलता है. ऐसे में आप भी इस तरीके को आजमा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.