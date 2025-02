संतरे और कीनू में जानते हैं आप ये वाला अंतर ? 99% लोगों को नहीं पता जवाब, ये है सही आंसर

How to identify oranges and kinnows : खाने पीने के लिहाज से सर्दियां हमेशा फायदेमंद रहती हैं. सर्दियों में बाजार में ढेर सारे फल आते हैं. फलों की बात करें तो सर्दियों में बाजार में संतरे की बहार आ जाती है. संतरे के साथ साथ उस जैसा दिखने वाला कीनू फल भी इस दौरान बाजार में खूब मिलता है. दिखने में संतरा और कीनू (Orange and Kinnow Difference) एक जैसे दिखते हैं और इसी फेर में लोग संतरे की बजाय कीनू और कीनू (How Orange and Kinnow are Different) की बजाय संतरा खरीद लेते हैं. लेकिन सिर्फ शक्ल पर मत जाइए, संतरे और कीनू में काफी अंतर होता है. हालांकि दोनों ही फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं और सेहत को ढेर सारे फायदे पहुंचाते हैं. लेकिन फिर भी दोनों की तासीर और फायदे अलग अलग हैं. चलिए जानते हैं कि संतरे और कीनू में क्या अंतर होता है.

महाकुंभ में म‍िल रही इस 5 रुपये की चीज से दांत होंगे मजबूत, कैव‍िटी, कीड़े, दर्द हो जाएंगे गायब

प्राकृतिक फल है संतरा (Orange is Natural Acidic Fruit)

संतरा मुख्य रूप से दक्षिण एशिया की उत्पत्ति माना जाता है.

संतरा एक प्राकृतिक फल है और इसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है.

संतरा कई प्रकार में आता है जैसे माल्टा, ब्लड ऑरेंज और नागपुरी संतरा.

संतरे का छिलका पतला होता है.

संतरा आकार में थोड़ा छोटा होता है.

कहीं कहीं इसका रंग हरा, संतरी और नारंगी भी होता है.

छिलका पतला होने के कारण संतरे को छीलने में काफी दिक्कत आती है.

संतरे में कम बीज होते हैं.

संतरे में ढेर सारा अम्ल होता है, इसलिए ये खट्टा मीठा होता है.

संतरे में रस संतुलित मात्रा में होता है.

खट्टे फलों के हाइब्रिड से बना है कीनू (Kinnow is Hybrid Fruit)

कीनू को अमेरिका में डेवलप किया गया था. उसके बाद उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ.

पंजाब और हरियाणा में कीनू काफी उगाया जाता है.

कीनू नेचुरल यानी प्राकृतिक फल नहीं है.

कीनू को संतरे और विलो लीफ मैंडरिन को हाइब्रिड करके बनाया गया है.

कीनू संतरे की तुलना में आकार में बड़ा होता है.

कीनू में संतरे की तुलना में ज्यादा रस होता है.

संतरे की तुलना में कीनू के बीज काफी ज्यादा और बड़े होते हैं.

चूंकि इसे हाइब्रिड किया गया है, इसलिए ये संतरे की तुलना में ज्यादा मीठा होता है.

कीनू का छिलका संतरे की तुलना में मोटा होता है और थोड़ा सा खुरदरा भी होता है.

रंग की बात करें तो कीनू गहरा नारंगी होता है और काफी चिकना होता है.

कीनू में संतरे की तुलना में कम एसिडिक होता है.

संतरा खाने के फायदे (Orange Benefits for Health)

संतरा खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है. इसमें विटामिन सी होता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है.

संतरे में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को चमकदार बनाने में मददगार साबित होते हैं.

संतरा फाइबर से भरपूर होता है और इसलिए ये डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है.

संतरे में पोटैशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो हाई बीपी को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं.

संतरे का सेवन करने से शरीर में जमा एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है.

संतरे का सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है.

संतरे के सेवन से पथरी का रिस्क कम होता है और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी कम होता है.

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो संतरे का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफी कम कैलोरी होती हैं.

कीनू खाने के फायदे (Kinnow Benefits for Health)

संतरे की तरह कीनू भी विटामिन सी से भरपूर होता है.

कीनू के सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है.

संतरे की तुलना में कीनू का स्वाद ज्यादा मीठा होता है.

इंस्टेंट एनर्जी के लिए कीनू का सेवन फायदेमंद साबित होता है.

वर्कआउट के बाद कीनू का सेवन काफी फायदा करता है.

कीनू कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है.

कीनू के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं.

कीनू के सेवन से शरीर के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी दुरुस्त होती है.

कीनू में फाइबर पाया जाता है जिससे डाइजेशन अच्छा होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.