'हौसलों की उड़ान हो तो, हर मुश्किल आसान होती है..' जीवन में महसूस हो रहा है स्ट्रेस तो जरूर पढ़ लें ये मोटिवेशनल विचार, खुद बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस

Top 15 Motivational Quotes in Hindi: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और तनाव होना काफी ज्यादा आम हो गया है. कई बार तमाम प्रयास करने के बाद भी मंजिल हासिल नहीं होती और हम निराश हो जाते हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में निराश में होने की जगह खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इसके अलावा कभी-कभी हमारा कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा कम हो जाता है जिसके कारण कार्यों में सफलता हासिल नहीं हो पाती है और हमारे अंदर का एनर्जी लेवल भी एकदम कम हो जाता है. ऐसे में मोटिवेट होने के लिए कुछ चुनिंदा शब्द ही काफी होते हैं. आज हम आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कोट्स लेकर आए हैं जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएंगे ही साथ में आपकी एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करेंगे.

1. "हौसलों की उड़ान हो तो, हर मुश्किल आसान होती है, जो डट जाए वक्त के आगे, उसे सफलता जरूर मिलती है."

2. "अगर आप गरीब पैदा हुए तो यह आपकी गलती नहीं है परंतु अगर आप गरीब ही मर गए तो यह आप ही की गलती है."- बिल गेट्स

3. "सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते."

4. "जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है, वही सफलता की ओर बढ़ता है."

5. "सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पूरा करना शुरू करना."

6. "मुश्किलें केवल आपको अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए आती हैं."

7. "असफलता से डरो मत, यह तुम्हारे लिए सफलता का पहला कदम है."

8. "तूफान चाहे जितने बड़े हों, नाविक का हौसला उसे पार ले जाता है."

9. "जब तक आप खुद को नहीं हराते, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता."

10. "सकारात्मक सोच से बड़े से बड़े संकट भी हल हो जाते हैं."

11. "जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, सीखना और बढ़ना है."

12. "मैं एक कठिन कार्य के लिए आलसी व्यक्ति को चुनता हूं क्योंकि आलसी व्यक्ति कठिन कार्य को करने का सबसे आसान तरीका निकाल लेगा- बिल गेट्स"

13. "जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं."

14. "इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है."

15. "हार तो वो सबक है, जो आपको बेहतर होने का मौका देगी."