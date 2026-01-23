विज्ञापन

गुड़हल फूल के पौधे को बनाना है और हरा-भरा और सुंदर, घर पर बनाएं नेचुरल फर्टेलाइजर

पौधों को हरा-भरा रखने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्चने होंगे. आपके किचन में रखा आलू इसमें आपके काम आ सकता है.

गुड़हल का पौधा बनेंगा ज्यादा हरा-भरा.

Gudhal Ka Paudha: क्या आपको भी गार्डनिंग का शौक है और अपने गार्डेन पर या गमले में अच्छे और खूबसूरत फूलों के पौधे लगाना चाहते हैं तो आज हमारे पास आपके लिए एक ऐसी ट्रिक है जो ना सिर्फ आपके पौधे को बेहतर बनाएगी बल्कि उसमें उगने वाले फूलों को हरा-भरा और उस पर बड़े-बड़े फूल चाहते हैं तो आपको उनकी सही तरीके से पोषित करना होगा. आपको बता दें कि गुड़हल के फूल जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगते है उनकी सही देखभाल के लिए उनको ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है. बता दें कि इस वजह से इसे हैवी फीडर कह जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे के फूल बड़े-बड़े फूल खिलें तो उनको पोटेशियम और मिनरल्स दोनों ही देना बहुत जरूरी है.

इन पौधों को हरा-भरा रखने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्चने होंगे. आपके किचन में रखा आलू इसमें आपके काम आ सकता है. आलू में पोटेशियम, फास्फोरस जैसे अन्य कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ और फूलों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं.

आपको बता दें कि आलू के पानी में पाया जाने वाला लिक्विड फर्टिलाइजर जब सीधे पौधे की जड़ों में दिया जाता है, तो ये मिट्टी के पीएच लेवल को भी बढ़ा देता है. इस पानी को डालने से पौधे को नई ऊर्जा मिलती है. इसके साथ ही फूलों की संख्या के साथ उनके साइज को भी बढ़ाता है. 

आलू से कैसे बनाएं फर्टिलाइजर?

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नेचुरल खाद को बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक आलू और आधा लीटर पानी. इस प्राकृतिक खाद को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक मीडियम साइज का कच्चा आलू और आधा लीटर पानी चाहिए. आपको करना बस ये है की पूरे आलू को पीसकर इसका इस्तेमाल करना है. 

कैसे बनाएं

फर्टिलाइजर बताने के लिए सबसे पहले आलू को धोकर अच्चे से साफ कर लें. इसके बाद आलू को छोटे-छोटे पीस मे काटें और जार में डालें. आलू अच्छे से पिसे इसके लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं. इसको पीसकर आपको एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है. अब इस पेस्ट को आधा लीटर साफ पानी में मिला दें. अब इस पानी को छान लें ( ये स्टेप बेहद जरूरी है). आपका पानी वाला फर्टिलाइजर बनकर तैयार है. 

कैसे करें इस्तेमाल

अब आपको बस इस पानी को सीधे गमले की मिट्टी में डालना है. हालांकि पानी डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई सही तरीके से कर लें. ऐसा करने से फर्टिलाइजर अच्छी तरह से पहुंच जाएगा. इस पानी को हमेशा सुबह या शाम के समय ही गमले मे डालें. ध्यान रखें की पानी डालते समय धूप तेज न हो. आपको बता दें कि इस तरह के फर्टिलाइजर का असर जल्दी नहीं दिखेगा. इसके लिए आपको समय देना होगा. बता दें कि इस घोल को गमले में 15 दिनों में एक ही बार डालें.
क्या होंगे फायदे?

आलू में पाया जाने वाला पोटेशियम फूलों को बड़ा और खूबसूरत दिखाने में मदद करता है. इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से उनके कलियों के गिरने की समस्या भी कम हो सकती है. पौधे में हर तरफ नई कलियां निकलने लगती हैं. इसके साथ ही पत्तियां का रंग भी गहरा हो जाता है.

