आपके बच्चे को महान बना सकती हैं ये चीजें, प्रेमानंद महाराज ने बताया क्या है जरूरी

कहते हैं कि किसी भी बच्चे का बचपन एक चिकनी मिट्टी की तरह होता है, जिसे जैसा चाहो वैसा ढाला जा सकता है. एक से सात या आठ साल तक की उम्र तक बच्चों को अगर कुछ जरूरी चीजें नहीं सिखाईं तो वो गलत रास्ते पर चल सकते हैं. ऐसे में तमाम पेरेंट्स इस बात की चिंता में रहते हैं कि आखिर बच्चों के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं और उन्हें क्या सिखाना चाहिए. प्रेमानंद महाराज ने ऐसे तमाम पेरेंट्स की चिंता दूर करते हुए बताया है कि बच्चों की दनचर्या कैसी होनी चाहिए और कौन सी चीजें उन्हें महान बना सकती हैं.

बचपन से सिखाएं ये चीजें

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि बच्चा एक पौधे की तरह होता है, जब वो छोटा होता है तो उसे सीधा करने के लिए बांधा जा सकता है, लेकिन बड़ा होने के बाद उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं. इसीलिए सबसे पहले बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए. बच्चों के मन में वही बातें छाप छोड़ती हैं, जो वो अपने आसपास देखता है.

बचपन में ही ये आदत डाल दें कि सच से कभी पीछे नहीं हटना है, तो बच्चा रास्ते से नहीं डिगेगा.

बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए. हर इंसान के प्रति आदर की भावना रखना इंसान को महान बनाता है.

बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है. बचपन से बच्चे को समझाएं कि हर काम का एक समय होता है, इससे वो कभी भी आलस्य में नहीं फंसेगा.

बच्चे को चीजें बांटना सिखाइए, उन्हें सिखाइए कि अकेले खाना या अपने पास ही सब रखना ठीक नहीं है. जरूरतमंदों के साथ चीजें बांटना ही सच्ची इंसानियत है. इससे बच्चा स्वार्थी नहीं बनेगा.

उन्हें ये सिखाना है कि हार से हारना नहीं बल्कि इससे सीखना है. अगर खेल में हार गए या फिर परीक्षा में फेल हो गए तो घबराना नहीं है, बल्कि मेहनत और लगन से दोबारा प्रयास करना चाहिए.

रोज किताबों से दोस्ती करना, नई बातें सीखना और सवाल पूछना... ये सब आदतें अगर शुरुआत से डाल दी जाएं तो बच्चा जीवनभर ज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ेगा.

कैसी होनी चाहिए दिनचर्या?

स्कूल जाने वाले बच्चों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसे लेकर प्रेमानंद महाराज ने बताया कि सुबह उठने का एक नियम बनाना चाहिए. बचपन से ही सूर्योदय से कम से कम एक घंटे पहले उठना चाहिए. सबसे पहला काम पृथ्वी को प्रणाम करने का है, इसके बाद पांच मिनट बैठकर पांच संतों के नाम बच्चों को लेने चाहिए. इसके बाद माता-पिता को प्रणाम करना चाहिए. इसके बाद आधा लीटर पानी हल्का गर्म करके पीना चाहिए और फिर शौच जाना चाहिए. इसके बाद थोड़ी देर तक प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए. ये सब करने के बाद आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे.