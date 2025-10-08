बच्चों का सिर मुंडवाने से आते हैं घने बाल? जान लीजिए क्या है सच

हिंदू धर्म में कई संस्कार होते हैं, जिनमें बच्चे का मुंडन संस्कार भी शामिल है. आमतौर पर बच्चे का दो या तीन साल की उम्र में मुंडन करवाया जाता है और इस दिन तमाम रिश्तेदारों को बुलाकर भोज भी करवाते हैं. कुछ लोग मुंडन के बाद भी बच्चों के बाल मुंडवाते हैं और ऐसा कई बार करते हैं. कई लोग लड़कियों के बाल भी दो या तीन बार मुंडवा देते हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यही होता है कि ऐसा करने से बाल घने और अच्छे आते हैं. इसी के चलते तमाम लोग अपने बच्चों का मुंडन होने के बाद भी उनके बाल मुंडवाते हैं. आइए आज हम आपको इसके पीछे का असली सच बताते हैं कि क्या वाकई मुंडन करवाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और वो ज्यादा घने आते हैं?

क्या सच में मजबूत होते हैं बाल?

हम सभी ने बचपन से यही सुना है कि बच्चों का सिर मुंडवाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है. इसीलिए हर घर में बच्चों को दो से तीन बार गंजा किया जाता है. हालांकि इस बात के पीछे कोई भी साइंटिफिक फैक्ट नहीं है. तमाम डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर केयर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये एक तरह का भ्रम है, जिसे लोग लगातार फॉलो करते आ रहे हैं.

नहीं होता है कोई असर

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर मुंडवाने से बालों की ग्रोथ पर कोई असर नहीं होता है. स्कैल्प के अंदर हेयर फॉलिकल होते हैं, जिनके कारण बाल बढ़ते हैं. जब बालों को शेव किया जाता है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है. सिर्फ बालों की ऊपरी लेयर हट जाती है. छोटे बच्चों के बाल काफी सॉफ्ट होते हैं, ऐसे में जब उन्हें काटा जाता है और हल्के नए बाल उगते हैं तो ये थोड़े सख्त दिखते हैं, ऐसे में लोगों को लगता है कि अब ग्रोथ अच्छी हो रही है.

कैसे घने होते हैं बाल?

ये बात साफ हो गई है कि बालों को बार-बार शेव करने से उनकी ग्रोथ या फिर टेक्सचर पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन अब सवाल है कि आखिर कैसे बाल घने होते हैं? दरअसल ये जेनेटिक्स पर निर्भर होता है, यानी अक्सर बच्चे के बाल पिता या फिर मां के जैसे होते हैं. इसके अलावा बालों को पोषण मिलना काफी जरूरी है, जो अच्छी डाइट से मिलता है. इसीलिए आपको बच्चे को बार-बार गंजा करने की जरूरत नहीं है.