बाजार वाले लिपबाम को कहें बाय! ग्लोइंग और गुलाबी होंठों के लिए अपनाएं ये 4 तरह के स्क्रब, कुछ दिनों में ही दिख जाएगा रिजल्ट

4 homemade scrubs for Dry Lips: आज हम आपको ऐसे 4 स्क्रब बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप अपने होंठों को मुलायम, गुलाबी और ग्लोइंग बना सकते हैं. साथ ही इनके लिए आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा.

बाजार वाले लिपबाम को कहें बाय! ग्लोइंग और गुलाबी होंठों के लिए अपनाएं ये 4 तरह के स्क्रब, कुछ दिनों में ही दिख जाएगा रिजल्ट
ग्लोइंग और पिंक लिप्स के लिए होममेड स्क्रब
Freepik

4 homemade scrubs for Dry Lips: सर्दियों में ठंडी हवाओं के कारण स्किन से नमी चली जाती है जिससे होंठों का फटना शुरू हो जाता है. कई बार लिप्स इतने ज्यादा फटने लगते हैं उनसे खून आना शुरू हो जाता है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले महंगे-महंगे लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनका लंबे समय तक रिजल्ट टिक नहीं पाता है. इसके अलावा केमिकल युक्त होने के कारण होंठ काले भी पड़ना शुरू हो जाते हैं. ऐसे में घरेलू उपचार ही सबसे ज्यादा कारगर माने जाते हैं. आज हम आपको ऐसे 4 स्क्रब बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप अपने होंठों को मुलायम, गुलाबी और ग्लोइंग बना सकते हैं. साथ ही इनके लिए आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा.

1. दालचीनी और नारियल तेल

चाय और खाने का स्वाद बढ़ाने वाली दालचीनी को आप लिप केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में दो चम्मच ब्राउन शुगर डालें. फिर उसमें दो चम्मच नारियल तेल, एक चम्मच दालचीनी और एक चम्मच शहद मिलाएं. इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर अपने होंठों पर हल्के हाथों से स्क्रब करें और फिर धो लें. ऐसा नियमित रूप से करने से आपको खुद ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है.

2. ओटमील और शहद

ओट्स जितना खाने में फायदेमंद है, उतना ही यह आपकी त्वचा के लिए भी अच्छा है. लिप्स की देखभाल के लिए एक कटोरी में पिसे हुए ओट्स डालें. फिर उसमें थोड़ा चीनी, एक चम्मच शहद और एक छोटा चम्मच वेजिटेबल ऑयल मिलाएं. इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर हल्के हाथों से अपने होंठों पर रगड़ें. कुछ देर बाद इसे गुनगुने पानी में भिगोए तौलिए से साफ कर लें. इसके बाद कोई मॉइस्चराइजर लगा लें.

3. सी सॉल्ट और गुलाबजल

इसके लिए आप थोड़ा से सी सॉल्ट के साथ 100% वेजिटेबल ग्लिसरीन, गुलाब जल मिलाकर एक स्क्रब तैयार कर लें. ध्यान रखें कि स्क्रब बनावट थोड़ा दानेदार रहे ताकि इसे आसानी से होंठों पर रगड़ा जा सके. इसे कुछ मिनट तक हल्के हाथों से होंठों पर रगड़ें और फिर टिश्यू से धीरे-धीरे साफ कर लें.

4. शहद और नींबू

इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको चीनी, शहद और कोई भी तेल चाहिए. सबसे पहले एक कटोरी में तीन चम्मच चीनी डालें, फिर आधा चम्मच तेल और आधा चम्मच शहद मिलाएंय आप चाहें तो इनकी मात्रा अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं ताकि स्क्रब को सही गाढ़ापन मिले. अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर हफ्ते में एक या दो बार हल्के हाथों से होंठों पर 2-3 मिनट तक रगड़ें. इसके बाद इसे धो लें और होंठों पर तेल लगाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

