Pet dard kaise thik kare turant: पेट दर्द बेहद कॉमन समस्या है, जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को कभी भी हो सकती है. कभी हल्का दर्द होता है और कुछ देर में ही ठीक हो जाता है, कभी तेज दर्द के कारण डेली रूटीन ही खराब हो जाती है और कई काम रूक जाते हैं. ऐसे में अगर पेट दर्द का कारण और तुरंत राहत पाने के घरेलू उपाय (How to get instant relief from stomach pain at home) जान लिया जाए तो जल्दी आराम (Natural ways to cure stomach ache quickly) मिल सकता है. तो अगर आप भी बार-बार पेट दर्द से परेशान रहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. यहां जानिए पेट दर्द से जुड़ी परेशान का कारण और तुरंत आराम देने वाले उपाय (Effective ayurvedic remedies for stomach pain relief)..

पेट दुखने का कारण क्या है (Stomach Ache Causes)

पेट दर्द कई वजहों से हो सकता है, जिनमें सबसे आम गैस, अपच और एसिडिटी माने जाते हैं. बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाने या ऑयली फूड का सेवन पेट दर्द की समस्या को बढ़ा सकता है. कब्ज यानी पेट साफ न होने से भी दर्द और भारीपन महसूस होता है. इसके अलावा, फूड पॉइजनिंग भी एक बड़ा कारण हो सकता है, जो दूषित खाना या गंदा पानी पीने से होता है. पेट में अल्सर या ज्यादा एसिडिटी भी तेज दर्द का कारण बन सकते हैं, खासकर जब मिर्च-मसाले वाला खाना ज्यादा खाया जाए. कुछ मामलों में पेट दर्द किडनी स्टोन या अपेंडिसाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, बार-बार होने वाला पेट दर्द बिल्कुल सामान्य नहीं है, इसलिए इसे नजरअंदाज़ करने की बजाय डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए.

पेट दर्द के तीन प्रकार क्या हैं (3 Types of Abdominal Pain)

1. एक्यूट पेट दर्द (Acute Pain)

अचानक शुरू होने वाला तेज पेट दर्द अक्सर किसी गंभीर कारण से जुड़ा होता है. यह फूड पॉइजनिंग, अपेंडिसाइटिस या आंतों में इंफेक्शन की वजह से हो सकता है. ऐसे दर्द की अचानक शुरू होता है और बहुत ज्यादा असहनीय हो सकता है. कई बार यह दर्द शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी फैल सकता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.

क्रॉनिक पेट दर्द (Chronic Pain)

क्रॉनिक पेट दर्द वह है जो लंबे समय तक बना रहता है और बार-बार महसूस होता है. यह अक्सर पेट के अल्सर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स या किडनी स्टोन जैसी पुरानी बीमारियों का संकेत देता है. ऐसे दर्द को इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है.

इंटरमिटेंट पेट दर्द (Intermittent Pain)

यह वह दर्द है जो बीच-बीच में आता और चला जाता है. अक्सर यह गैस, कब्ज या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के कारण होता है. इंटरमिटेंट पेट दर्द कभी हल्का तो कभी ज्यादा तेज हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर खाने-पीने की आदतों से जुड़ा होता है.

पेट दर्द में कौन सा पॉइंट दबाएं (Which Point to Press in Stomach Pain)

1. स्टमक पॉइंट (Stomach Point)

यह पॉइंट नाभि के चारों ओर होता है. यहां हल्के-हल्के दबाव देने से पाचन क्रिया मजबूत होती है और गैस की समस्या कम होती है. जिन लोगों को अक्सर खाना खाने के बाद भारीपन या पेट फूलने की शिकायत रहती है, उनके लिए यह पॉइंट बहुत फायदेमंद है.

2. हां-गु पॉइंट (Hand Valley Point)

यह पॉइंट हाथ के अंगूठे और तर्जनी की हड्डियों के बीच की जगह पर होता है. इसे दबाने से पेट की ऐंठन, गैस और सिरदर्द तक में राहत मिलती है. खासकर अचानक हुए पेट दर्द में यह पॉइंट तुरंत असर करता है।

3. फुट पॉइंट (Foot Point)

पैर के तलवे के बीच वाले हिस्से को दबाने से भी पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्याओं में आराम मिलता है. यह पॉइंट शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी तेज करता है और डाइजेशन सिस्टम को बैलेंस रखता है.

4. ही-गु पॉइंट (LI-4)

यह पॉइंट हाथ की हड्डियों के जंक्शन पर होता है यानी उस जगह जहां अंगूठे और तर्जनी की हड्डियां मिलती हैं. इसे दबाने से न सिर्फ पेट दर्द बल्कि शरीर का तनाव और अन्य दर्द भी कम होते हैं.

पेट दर्द से तुरंत राहत कैसे पाएं (Stomach Pain Instant Relief Remedies)

1. गुनगुना पानी पिएं, इससे गैस और कब्ज से तुरंत रिलीफ मिलता है.

2. अदरक की चाय या अदरक-शहद का सेवन पेट की ऐंठन को कम करता है.

3. हींग को गुनगुने पानी में घोलकर पीने से गैस से होने वाला दर्द तुरंत ठीक हो जाता है.

4. गर्म पानी का बॉटल यानी हॉट वाटर बैग से पेट पर हल्की गर्म सिंकाई करने से मांसपेशियों की जकड़न कम होती है और आराम मिलता है.

5. पुदीने की चाय और अजवाइन का पानी पाचन को दुरुस्त कर पेट दर्द दूर करता है.