Parenting Tips: आप भी बच्चों को टीवी दिखाते हुए खाना खिलाती हैं? पड़ सकता है उनके दिमाग और हेल्थ पर बुरा असर

Parenting Tips: टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना खिलाना आसान जरूर है, लेकिन यह आदत बच्चों में माइंडलेस ईटिंग, मोटापा और कंसंट्रेशन की कमी ला सकती है. उन्हें हेल्दी बनाने के लिए परिवार संग बैठकर बिना स्क्रीन के खाना खिलाना ही सबसे सही तरीका है.

कहीं आप भी बच्चों को टीवी दिखाते हुए खाना खिलाने की तो नहीं करते हैं गलती?

Kids TV eating habits: आजकल ज्यादातर पैरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने के लिए टीवी या मोबाइल का सहारा लेते हैं. कार्टून देखते-देखते बच्चा प्लेट खत्म कर देता है और मां-बाप को भी लगता है कि काम आसान हो गया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह आदत लॉन्ग-टर्म में बच्चे की हेल्थ और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है.

बच्चों को टीवी देखते हुए खाना खिलाना (tv dekhte hue bacche khana khate hai)

जब बच्चा टीवी देख रहा होता है तो उसका ध्यान स्क्रीन पर होता है, न कि खाने पर. ऐसे में उसका दिमाग खाने का स्वाद, खुशबू और टेक्सचर समझ ही नहीं पाता. धीरे-धीरे यह आदत माइंडलेस ईटिंग (Mindless Eating) में बदल जाती है. इससे बच्चों का फोकस, कंसंट्रेशन और थिंकिंग एबिलिटी पर बुरा असर पड़ सकता है.

बच्चों को हेल्दी ईटिंग की आदत सिखाने के तरीके (Overeating Aur Motape Ka Risk)

टीवी देखते हुए बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनका पेट कब भर गया. इस वजह से वे जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं. यह आदत ओवरईटिंग और मोटापे की ओर ले जाती है. मोटापा न सिर्फ फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है, बल्कि बच्चों का कॉन्फिडेंस और पढ़ाई-लिखाई परफॉर्मेंस भी कमजोर कर देता है.

बच्चों की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स (Best parenting tips for kids healthy lifestyle)

खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग का टाइम भी है. जब परिवार साथ बैठकर खाना खाता है तो बच्चे अच्छे मैनर्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और बातचीत की आदत सीखते हैं. टीवी या मोबाइल के साथ खाना खाने से यह इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है.

टीवी और मोबाइल के बिना खाना खाने की आदत कैसे डालें (Parenting Hacks: Parenting mistakes to avoid)

  • बच्चों का खाने का टाइम हमेशा परिवार के साथ फिक्स करें.
  • खाने के वक्त टीवी और मोबाइल बंद कर दें.
  • बच्चों को कहानियां सुनाकर या उनसे बातें करके खाना खिलाएं.
  • शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे बच्चा इस आदत को अपना लेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

