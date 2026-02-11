अक्‍सर छोटे बच्‍चे रात को सोते नही हैं. कभी-कभी तो पूरी रात जगते हैं और दिन भर सोते हैं. इससे पेरेंट्स को काफी परेशानी होती है. दिनभर की थकावट के बाद रात भर बच्‍चे के साथ जगने से सेहत पर बुरा असर पड़ने लगता है. खासकर नए माता-पिता को समझ नहीं आता कि इस समस्‍या के लिए क्‍या उपाय करें. अगर आप भी इस तरह की समस्‍या से परेशान हैं, तो जानें ऐसे टिप्‍स, जो छोटे बच्‍चे को सुलाने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं.

न्‍यूबॉर्न को रात में सुलाने के टिप्‍स

बच्चे को रात भर सुलाना है तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि कहीं से कोई आवाज या शोर ना आ रहा हो. क्‍योंकि बच्‍चे जरा से शोर से तुरंत जाग जाते हैं. और शोर के कारण वे कई बार सोते भी नहीं.

बच्चे का स्लीप पैटर्न सेट करना बहुत जरूरी है. इसलिए हर रोज उसे रात में एक समय पर सुलाने की कोशिश करें.

जब बच्‍चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हों तो उस समय कमरे का माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए.

कई बार बच्चे सो जाते हैं और उन्‍हें भूख लगती है तो कुछ ही देर में जाग भी जाते हैं. इसलिए बच्चे को सुलाने से पहले दूध जरूर पिलाना चाहिए.

