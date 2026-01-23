विज्ञापन

पाकिस्तानी महिला ने घटाया 50 किलो से ज्यादा वजन, शेयर की अपनी वेट लॉस जर्नी

Weight Loss Journey: अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो आपको वेट लॉस करने के लिए इंस्पायर करेगा.

Weight Loss Journey: इस महिला ने घटाया अपना 50 किलो से ज्यादा वजन.

Pakistani Women Weight Loss: आज के समय में वजन कम करने को लेकर के लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं. हर कोई खुद को फिट और हेल्दी रखना चाहता है. सोशल मीडिया पर भी लोग अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को शेयर करते हैं. बता दें कि हाल ही पाकिस्तान की एक सीनियर नेता मरियम औरंगजेब अपने बदले हुए लुक को लेकर के सुर्खियों में छाई हुई हैं. बता दें कि उनको पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पोते की शादी में देखा गया जहां पर वो बिल्कुल ही नए अंदाज में नजर आई. उनका ये नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

हर कोई उनके इस बदले हुए लुक की बात कर रहा था. इस बीच लाहौर की जानी-मानी मेकअप आर्टिस्ट हादिया जावेद ने अपने ट्र्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूरी कहानी शेयर कर दी है. उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे अपना 50 किलो से ज्यादा वजन कम किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी वेट लॉस जर्नी को शेयर किया है. उन्होंने अपनी बिफोर-आफ्टर की तस्वीरें शेयर कीं और साफ कहा कि उनका सफर आसान नहीं था.

उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा है कि इन दिनों हर कोई मरियम औरंगजेब के ट्रांसफॉर्मेन के बारे में बात कर रहा है, ऐसे में मुझे लगता है कि ये सही समय है जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को लोगों के साथ शेयर करूं.

50 किलो से ज्यादा वजन कम करने का यह लंबा सफर चुनौतियों से भरा होता है - और हां, ऐसे में स्किन का लूज होना बनता है जो  एक ऐसी समस्या है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. मैंने 2019 में टमी टक सर्जरी करवाई, जो उस समय मेरे लिए बेहद जरूरी थी.

फिर जिंदगी में कुछ और ही मोड़ आ गए कि फिर से उनका वजन बढ़ा. हादिया ने बताया कि 2022 में मेरा दूसरा बच्चा हुआ, मेरा वजन लगभग 30 किलो बढ़ गया, लेकिन मैंने एक बार फिर से कड़ी मेहनत की और फिर से वजन कम कर लिया.

2025 में, मैंने स्पाइन सर्जरी करवाई, मेरा वजन लगभग 8 किलो बढ़ गया, और एक बार फिर, मैंने अपनी लगन बनाए रखी और वजन कम कर लिया.

सबसे जरूरी है ईमानदारी

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि, 'मेरे लिए सबसे जरूरी बात ईमानदारी है. हर बदलाव सर्जरी से नहीं होता, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं, जब जिम्मेदारी से और सही समय पर की जाती हैं, तो वे स्वयं की देखभाल का एक तरीका होती हैं - शॉर्टकट नहीं.

अपनी लूज स्किन को ठीक करने के लिए उन्होंने एक डॉक्टर की मदद ली. 

रातोंरात नहीं होता वेटलॉस

उन्होंने बताया कि अगर आप भी वजन कम करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि ये बदलाव रातोंरात नहीं होते हैं.  ये धैर्य, अनुशासन, मातृत्व, स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष, उपचार और बार-बार खुद को चूज करने के बाद सालों की मेहनत का रिजल्ट होता है.

