खांस-खांसकर हो गया है बुरा हाल? Nityanandam Shree ने बताया सूखी और बलगम वाली खांसी से छुटकारा पाने का आसान उपाय

Cough Remedy: खांसी एक आम समस्या है, जो कई कारणों के चलते हो सकती है, साथ ही बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर उम्र के लोगों को परेशान कर सकती है. मौसम बदलने के चलते इन दिनों ज्यादातर लोग खांसी से परेशान हैं. अगर आप भी इन लोगों में से हैं और इससे जल्द छुटकारा पाने का कोई असरदार तरीका (How to get rid of a cough) खोज रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है.

खांसी से जल्द आराम पाने के लिए आयुर्वेद आचार्य और योग गुरु नित्यानंदम श्री (Nityanandam Shree) ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक खास नु्स्खा शेयर किया है. यहां हम आपको इसी नुस्खे के बारे में बता रहे हैं, साथ ही जानेंगे ये नुस्खा किस तरह आपको फायदा पहुंचा सकता है.

कैसे ठीक करें खांसी?

अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद एक वीडियो में नित्यानंदम श्री बताते हैं, 'अगर काली मिर्च का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये आपको बेहद जल्दी खांसी से आराम दिला सकती है. अधिक कमाल की बात यह है कि आप सूखी या बलमग वाली, दोनों तरह की खांसी को ठीक करने के लिए इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं.'

नित्यानंदम श्री के मुताबिक, अगर आपको सूखी खांसी है, तो इसके लिए 8 से 10 काली मिर्च लें और इसे 1-2 बूंद गाय के घी में भून लें.

इसके बाद आप थोड़े-थोड़े समय में काली मिर्च को मुंह में रखकर इसे चूस सकते हैं. ऐसा करने से आपको सूखी खांसी से जल्द राहत मिल जाएगी.

इसके लिए आयुर्वेद आचार्य बिना घी के काली मिर्च को गर्म तवे पर भूनने और फिर इसे चूसने की सलाह देते हैं.

नित्यानंदम श्री के अनुसार, काली मिर्च का इन दो तरीकों से सेवन करने से आपको कम समय में खांसी को ठीक करने में मदद मिल सकती है.

नित्यानंदम श्री से अलग कई हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं, काली मिर्च में पिपेरिन नाम का एक यौगिक पाया जाता है. इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं. ये गुण खांसी पैदा करने वाले इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं.

इसके अलावा काली मिर्च विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है. इससे भी आपको संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है और आपकी खांसी जल्दी ठीक हो जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.