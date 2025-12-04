Winter Trekking Destination: न्यू ईयर पर लेना है ट्रैकिंग का आनंद, ये 3 विंटर ट्रैकिंग स्पॉट देंगे एडवेंचर का फुल मजा

Best Winter Treks in India: नए साल को यादगार मनाने के लिए लोग पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं. न्यू ईयर पर को पहाड़ों पर जाना पसंद करता है, कोई समुद्र की लहरों के पास समय बिताना चाहता है तो कई एडवेंचर करना चाहता है. हर कोई नए साल के लिए अपने प्लान बनाना शुरू कर चुका है. अगर, आप इस साल न्यू ईयर एडवेंचर करते हुए मनाना चाहते हैं तो भारत के ये बेस्ट ट्रैकिंग स्पॉट (Trekking Destination) आपके लिए बहुत शानदार अनुभव हो सकते हैं. दरअसल, न्यू ईयर के समय मौसम ठंडा रहता है और सर्दियों के मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. पहाड़ों पर सफेद बर्फ से ढकी चोटियां, जमी हुई झीलें और ठंडी ताजी हवा दिल और दिमाग को बहुत सुकून देती हैं. चलिए आपको बताते हैं भारत के सबसे शानदार विंटर ट्रैकिंग स्पॉट (Winter Trekking Destination), जहां आप एडवेंचर का खुब मजा ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- क्रिसमस पर गोवा जैसा करना है इंज्‍वॉय तो भारत की 5 जगहों का बना सकते हैं प्लान, खूब मिलेगा मजा और पैसा भी ज्यादा नहीं होगा खर्च

पराशर लेक ट्रेक

हिमाचल प्रदेश में स्थित पराशर लेक ट्रेक नए साल पर एडवेंचर करने की शानदार जगह हो सकती है. यह एक आसान और लोकप्रिय ट्रेक है, जो शांत और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. बर्फबारी के समय यह ट्रेक और भी खूबसूरत हो जाता है.

केदारकांठा ट्रेक उत्तराखंड में स्थित है. यह मीडियम लेवल का ट्रेक है और इसके रास्ते पर गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पहाड़ों के शानदार नजारे दिखते हैं. यहां बर्फ से ढकी चोटियां और पहाड़ों का सुंदर नजारा दिखने को मिलता है. नए साल पर एडवेंचर करने के लिए यह जगह बहुत ही शानदार है.

चादर ट्रेक लद्दाख में स्थित है. यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण ट्रेक है, जहां आपको फ्रोजन जांस्कर नदी पर चलना होता है. यह ट्रेक उन लोगों के लिए है, जो एडवेंचर के शौकीन हैं और एक यादगार अनुभव चाहते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.