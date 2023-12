New Year Party 2024 : अपने देश में लेना है लॉस वैगास जैसे न्यू ईयर का मजा, तो दिल्ली के इस मुगल गांव में पहुंच जाइए, पार्टी होगी जबर्दस्त

New Year Party in Delhi NCR: दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यहां कर सकते हैं सबसे बेस्ट न्यू ईयर पार्टी.

खास बातें नए साल का स्वागत करना चाहते हैं खास अंदाज में.

दिल्ली में है ये खास जगह.

लॉस वैगास जैसी पार्टी कर सकते हैं.

अंकित श्वेताभ: न्यू ईयर 2024 (New Year 2024) को लेकर सभी बहुत ज्यादा एक्साईटेंड हैं. हर कोई अपने पार्टी को लेकर अभी से प्लान बना रहा हैं. सभी की चाहत होती हैं कि वो अच्छे और शानदार तरीके से नए साल का स्वागत (New Year welcome Party) करें. कई लोग ठंड में लंबे वैकेशन पर चले जाते हैं और क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक विदेश में सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने देश में रहकर विदेशों वाली फिलिंग लें तो टेंशन नॉट, दिल्ली में एक ऐसी जगह हैं जहां आप बिल्कुल लॉस वेगस (Las Vegas in Delhi) वाली फिलिंग ले सकते हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के हॉज खास विलेज (Hauz Khas Village in Delhi) की. आइए आपको बताते हैं कि यहां नए साल का स्वागत कैसे किया जाता हैं और इसका इतिहास से क्या संबंध है.

न्यू ईयर पार्टी के लिए दिल्ली में खास जगह | Special Place for New Year celebration in New Delhi