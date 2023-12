New Year 2024: नए साल पर अपनों को भूलकर भी ना करें ये 6 चीजें गिफ्ट, रिश्ते में आ जाएगी खटास

New year gifts for friends : यह तोहफे कभी ना दें दोस्तों को.

खास बातें नया साल आने में दो दिन बाकी हैं.

अगर आप अपने दोस्तों को तोहफा देना चाहते हैं.

तो ये तोहफे ना दें, रिश्ते खराब हो सकते हैं.

Do Not Gift These Things In The New Year: साल 2023 जल्द ही विदा लेने वाला है और हम नए साल यानी कि 2024 का स्वागत करने के लिए तैयार है. नए साल को लेकर लोग ढेर सारे प्लान बनाते हैं, कई लोगों को पार्टी करना पसंद होता है, कई लोग घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो कई लोग एक दूसरे को गिफ्ट देकर अपनेपन का एहसास करते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि ज्योतिष या वास्तु के अनुसार हमें किन चीजों को किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए? तो आइए आज हम आपको बताते हैं 6 ऐसी चीजें जो आपको नए साल पर किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए.