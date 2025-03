Piercing On Back is new trend: आजकल यूथ में पियर्सिंग का काफी क्रेज है. लड़कियों के साथ साथ लड़के भी इस फैशन ट्रेंड (Piercing Ka Trend) का अपना रहे हैं. वैसे तो इंडियन कल्चर में पियर्सिंग काफी पहले से किया जाता है. आमतौर पर लड़कियों के नाक और कान में जबकि लड़कों के कान में पियर्सिं काफी पहले से किए जाने का ट्रेडिशन है लेकिन अब पियर्सिंग, नाक और कान से आगे बढ़कर बॉडी के कई पार्ट्स तक पहुंच गया है. यह जर्नी फेस से शुरू हुई और आंखों और लिप्स के आसपास पियर्सिंग करवाना यूथ का स्टाइल स्टेटमेंट बन गया. इस ट्रेंड को पॉप और रैंप के स्टार्स ने काफी बढ़ावा दिया और अपने पसंदीदा स्टार्स को पियर्सिंग के साथ देखने के बाद यंग जेनरेशन से इस ट्रेंड को खुले दिल से अपना लिया. अब पियर्सिंग, फेस से आगे बढ़ चुका है और नेवल के आसपास पियर्सिंग करवाना काफी पॉप्यूलर हो चुका है. लेकिन यूथ अब अपनी बॉडी में पियर्सिंग के लिए नए नए पार्ट्स को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. यहां तक कि निप्पल और बैक पर भी पियर्सिंग (Back Par Piercing) करवाया जाने लगा है. आइए जानते हैं अब लड़कियां कहां करवा रही हैं पियर्सिंग और इसका लेटेस्ट ट्रेंड (Piercing Me Naya Trend) क्या है.

पियर्सिंग में आते रहते हैं नए नए ट्रेंड (New trends keep coming in Piercing)

पियर्सिंग में नए नए ट्रेंड्स पॉप्यूलर होते रहते हैं कुछ समय पहले निप्पल पियर्सिंग का ट्रेंड भी काफी जोरों पर था और अब लड़कियां बैक पर हिप के ऊपर पियर्सिंग करवा रही हैं.

हाल ही में वायरल एक वीडियो में एक लड़की अपने बैक पर हिप के ऊपर जहां पैंट या स्कर्ट की बेल्ट होती है, वहां बैक बोन के दोनों तरफ पियर्सिंग करवाती नजर आ रही है.

भले ही यूथ स्टाइल के दिवाने होते हैं और सही गलत की जगह यह पर्सनल पसंद का मामला होता है लेकिन कई बार ये चीजें परेशानी का भी कारण बन सकते हैं.

पियर्सिंग के अधिकतर ट्रेंड्स किसी न किसी सेलिब्रिटी से शुरू होता है और उनके सोशल मीडिया पर पियर्सिंग को शेयर करते ही यूथ में उन्हें फॉलो करने की होड़ मच जाती है.

खतरनाक हो सकता पियर्सिंग (Piercing can be dangerous)

जहां नाक और कान की पियर्सिंग को बेहतर माना जाता है वहीं निप्पल या बैक बोन के आसपास पियर्सिंग करना खतरनाक भी हो सकता है. ये काफी सेंसटिव पार्ट्स होते हैं और अगर उन्हें नुकसान पहुंचा तो सेहत पर काफी असर पड़ सकता है.

ट्रेंड व्यक्ति से ही कराएं पियर्सिंग ( Get piercing done only by a trained person)

बॉडी की ऐसी जगहों पर पियर्सिंग करवाते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है. यह कोई आर्ट या मेकअप टूल नहीं है, इसलिए इसे पार्लर या किसी भी शॉप में कराने के बजाय पेशेवर व्यक्ति से ही करावाना चाहिए.

इसके साथ ही पियर्सिंग के बाद पहने जाने वाले जूलरी का भी सोच समझ कर चुनाव करना चाहिए.

बैक में करवाए गए पियर्सिंग और उसमें पहने गई जूलरी से सोने या बैठने में भी परेशानी हो सकती है.

इन्हें नहीं करवानी चाहिए पियर्सिंग ( Don't do piercing in these situations)

कुछ लोगों को पियर्सिंग नहीं करवानी चाहिए. यह उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. किसी को अगर डायबिटीज, हीमोफीलिया, हार्ट डिजीज या किसी प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज हो तो उन्हें पियर्सिंग से दूर रहना चाहिए.