आज है नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे, अपने जिगरी यार को भेजिए ये प्यार भरे मैसेज और कोट्स, दोस्ती का रंग और हो जाएगा गहरा

National Best Friend Day 2024 : सबसे अच्छे दोस्त, चाहे वे पास हों या दूर, जीवन के उतार-चढ़ाव से निपटने में हमारी मदद करते हैं. हमारे दुख और सुख में हमेशा खड़े होते हैं. हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं. यही वजह है कि दोस्ती का रिश्ता बेहद खास होता है. मुसीबत कैसी भी हो दोस्त (Best Friends) अक्सर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहते हैं. वैसे तो दोस्ती जताने का हर दिन होता है, लेकिन हर साल 8 जून को नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे मनाया जाता है. यह दिन मनाने की शुरूआत 1935 में अमेरिका (National Best Friends Day History) में हुई थी. इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद है कि आप अपने दोस्तों को शुक्रिया कहें जिन्होंने हर सुख-दुख में आप आपका साथ दिया. आप इस दिन अपने खास दोस्त को प्यार भरे मैसेज और कोट्स भेजकर शुक्रिय (National Best Friends Day 2024 Wishes) कह सकते हैं.

नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे विश

मित्र भी तू है, बंधु भी तू है और तू ही है गुरु भी,

तेरे सहयोग से सबकुछ सीखा, अंत भी तू शुरू भी

हैप्पी नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे

चाहे हम कहीं भी चले जाएं, या हमारी उम्र कितनी भी बढ़ जाए, हमारा बंधन जीवन भर अटूट रहेगा. मेरे सबसे अच्छे दोस्त को नेशनल फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं.

हम मीलों दूर हैं, लेकिन हमारी दोस्ती कोई दूरी नहीं जानती. मैं आपको नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे की शुभकामनाएं देता हूं.

कठिन समय में हमारा साथ देने वाले सभी दोस्तों को राष्ट्रीय मित्र दिवस की शुभकामनाएं.

मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो! नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे की शुभकामनाएं दोस्त!

गर्मियों में भी फटने लगी हैं एड़ियां, तो जानिए इसका कारण और घरेलू उपचार