Namak ka pani pine ke fayde : पानी और नमक दो ऐसी चीजें हैं, जिनके बिना शरीर का नॉर्मल तरीके से काम करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अक्सर लोग इनके उपयोग को लेकर उलझन में रहते हैं. कभी कोई कहता है नमक-पानी (Namak Ka Pani Peene Ke Fayde) पीने से बीमारी ठीक होती है, तो कोई ज्यादा पानी पीने के नुकसान गिनाने लगता है. सिर्फ नमक का पानी पीने और पानी की मात्रा (Roz Kitna Pani Peena Chahiye) को लेकर ही लोगों में कंफ्यूजन नहीं है. कंफ्यूजन पानी के टेंपरेचर को लेकर भी है. क्या गर्म पानी पीना फायदेमंद है. चलिए जानते हैं ऐसे सभी सवालों के जवाब.

नमक पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? (Which disease is cured by drinking salt water?)

नमक वाले गुनगुना पानी को सलाइन वॉटर या सॉल्ट वॉटर भी कहा जाता है. ये डाइजेशन सुधारने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. अक्सर सुबह खाली पेट एक गिलास हल्का नमक मिला पानी पीने से कब्ज, गैस और पेट सफाई की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाती है. नमक पानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाता है, जिससे डिहाइड्रेशन या कमजोरी जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं.





ज्यादा पानी पीने से शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? Which part of the body gets damaged by drinking too much water?

अक्सर ये कहा जाता है ज्यादा पानी पीना अच्छा होता है. लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी पीना किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. जब शरीर की जरूरत से अधिक पानी पी लिया जाता है तो किडनी उसे फिल्टर करने में असमर्थ हो सकती है. जिससे वॉटर इंटॉक्सिकेशन या हाइपोनैट्रेमिया जैसी स्थिति बन सकती है. इसमें शरीर में सोडियम का लेवल तेजी से गिर जाता है, जिससे सिर दर्द, उलझन, बेहोशी और गंभीर मामलों में कोमा भी हो सकता है.





नमक की कमी से कौन सा रोग होता है? ( Which disease is caused by salt deficiency?

शरीर में नमक यानी सोडियम की कमी होने पर हाइपोनैट्रेमिया नाम का रोग हो सकता है. इसमें शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस पैदा होता है. इसके लक्षण हैं,चक्कर आना, थकान, मांसपेशियों में खिंचाव, हाथ-पैर सुन्न होना, और बेहोशी तक की स्थिति.

सुबह खाली पेट नमक का पानी पीने के क्या फायदे हैं?

सुबह खाली पेट नमक पानी पीने से पाचन तंत्र एकम मजबूत होता है.शरीर से विषाक्त पदार्थ निकलते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलित रहता है. इसके अलावा यह त्वचा की समस्याओं को कम करने, शरीर को हाइड्रेट रखने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में भी काफी सहायक है. वैसे इसका सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिक नमक नुकसानदायक साब‍ित हो सकता है.



गर्म पानी पीने से कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है?



गर्म पानी पीने से डाइजेशन मजबूत होता है, फैट ब्रेकडाउन तेज होता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. नियमित रूप से गर्म पानी पीने से कब्ज, बदहजमी, ब्लोटिंग, सर्दी-जुकाम और गले का इंफेक्शन काफी हद तक खत्म हो जाता है. ये शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है और वजन कम करने में भी असरदार है.