चाहिए कमर से नीचे बाल? बस सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं ये 5 चीजें, असर देख पड़ोसी भी पूछेंगे सीक्रेट

Mustard Oil for Hair Growth: क्या गंजेपन की दिक्कत से आप भी परेशान हैं और तरह-तरह के महंगे प्रोडक्ट्स ट्राई करने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला? सच तो यह है कि आज तक गंजेपन का कोई पक्का इलाज नहीं मिला, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे आपके हेयरफॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और स्कैल्प को हेल्दी बनाकर नए बालों की ग्रोथ को स्टिम्युलेट कर सकते हैं. सरसों का तेल सदियों से बालों के लिए रामबाण माना गया है और अगर इसमें कुछ खास चीजें मिला ली जाएं तो इसका असर कई गुना बढ़ सकता है.

Benefits of Mustard Oil | सरसों का तेल क्यों है खास?

सरसों के तेल में विटामिन E, ओमेगा–3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और जड़ों को पोषण देकर बालों को मजबूत बनाते हैं. इसका प्राकृतिक हीटिंग इफेक्ट स्कैल्प को गर्मी देता है, जिससे डेड हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हो सकते हैं.

5 Magical Mixes with Mustard Oil | सरसों के तेल में मिलाएं ये चीजें

मेथी दाना (Fenugreek Seeds)

प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड से भरपूर.

रातभर भिगोकर पेस्ट बनाएं और तेल में मिलाकर हल्का गुनगुना करें.

करी पत्ता (Curry Leaves)

विटामिन B और आयरन से भरपूर.

तेल में उबालकर छान लें और स्कैल्प पर लगाएं.

आंवला (Amla Powder)

विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से बालों में मजबूती और चमक आती है.

पाउडर को तेल में मिलाकर स्कैल्प मसाज करें.

प्याज का रस (Onion Juice)

सल्फर कंटेंट स्कैल्प हेल्दी बनाता है और हेयरफॉल कम करता है.

तेल में थोड़ा रस मिलाकर लगाएं.

एलोवेरा (Aloe Vera Gel)

स्कैल्प को ठंडक और रूसी से राहत देता है.

तेल में मिलाकर नियमित मसाज करें.

How to Apply | लगाने का तरीका

तेल को हल्का गुनगुना करें.

उंगलियों से स्कैल्प पर 10–15 मिनट मसाज करें.

कम से कम 1 घंटे या रातभर छोड़ दें.

हल्के शैंपू से धो लें.

हफ्ते में 2 बार यह प्रक्रिया दोहराएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा