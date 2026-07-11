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इंग्लैंड में लड़कों का सबसे ज्यादा रखा गया 'मुहम्मद' नाम, जानिए कारण और क्यों हो रहा इतना लोकप्रियता

ऑफिस फॉर नेशनल स्टेटिस्टिक्स यानी ओएनएस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में इंग्लैंड और वेल्स में करीब 6,000 बच्चों का नाम मुहम्मद रखा गया. यह लगातार तीसरा साल है जब यह लड़कों का सबसे लोकप्रिय नाम बना है.

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इंग्लैंड में लड़कों का सबसे ज्यादा रखा गया 'मुहम्मद' नाम, जानिए कारण और क्यों हो रहा इतना लोकप्रियता
इंग्लैंड में लड़कों का सबसे प्रसिद्ध नाम
file photo

इंग्लैंड और वेल्स में मुहम्मद एक बार फिर सबसे लोकप्रिय बेबी बॉय नाम बन गया है. यह लगातार तीसरे साल इस सूची में पहले स्थान पर रहा है. यह जानकारी ऑफिस फॉर नेशनल स्टेटिस्टिक्स (ONS) द्वारा जारी नए आंकड़ों में सामने आई है. साल 2025 में जन्मे बच्चों के पंजीकरण के आधार पर तैयार की गई रैंकिंग में मुहम्मद नाम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती दिखी. इस बार भी यह नाम अन्य पसंदीदा लड़कों के नामों से काफी आगे रहा. आंकड़े बताते हैं कि इंग्लैंड और वेल्स में माता-पिता के बीच मुहम्मद नाम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे यह देश का सबसे पसंदीदा लड़कों का नाम बना हुआ है.

ऑफिस फॉर नेशनल स्टेटिस्टिक्स यानी ओएनएस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में इंग्लैंड और वेल्स में करीब 6,000 बच्चों का नाम मुहम्मद रखा गया. यह लगातार तीसरा साल है जब यह लड़कों का सबसे लोकप्रिय नाम बना है. दूसरे स्थान पर नोआ रहा, लेकिन दोनों नामों के बीच करीब 2,000 बच्चों का अंतर दर्ज किया गया. 2023 से अब तक मुहम्मद नाम पहले स्थान पर बना हुआ है.

करीब 6,000 बच्चों का नाम रखा गया मुहम्मद

ONS के अनुसार, साल 2025 में 5,957 नवजात लड़कों का नाम मुहम्मद रखा गया. मुहम्मद और नोआ साल 2023 से लगातार पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. वहीं, टॉप 5 लड़कों के नामों की सूची में कुछ बदलाव भी देखने को मिले. लियो (Leo) तीसरे स्थान पर पहुंच गया. लूका (Luca) चौथे स्थान पर रहा. इन दोनों नामों ने आर्थर, ओलिवर और जॉर्ज को पीछे छोड़ दिया, जिनकी रैंकिंग नीचे खिसक गई. इससे साफ है कि इंग्लैंड और वेल्स में मुहम्मद नाम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जबकि अन्य नामों की रैंकिंग में बदलाव देखने को मिल रहा है.

पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ी लोकप्रियता

मुहम्मद नाम की लोकप्रियता पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रही है. यह नाम पहली बार 1997 में इंग्लैंड और वेल्स के टॉप 100 लड़कों के नामों की सूची में शामिल हुआ था और तब से लगातार इस सूची में बना हुआ है. इसके बाद 2016 में यह नाम टॉप 10 में पहुंच गया. फिर 2023 में पहली बार यह देश का सबसे लोकप्रिय लड़कों का नाम बन गया. अब लगातार तीन साल (2023, 2024 और 2025) से मुहम्मद इंग्लैंड और वेल्स में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला लड़कों का नाम बना हुआ है.

आखिर क्यों बढ़ रही है इस नाम की लोकप्रियता

ओएनएस के मुताबिक, मुहम्मद नाम की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे कई वजहें हैं. इनमें सबसे अहम ब्रिटेन में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी करीब 40 लाख है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 6 प्रतिशत है. कई मुस्लिम परिवार अपने बच्चों के नाम के जरिए अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना चाहते हैं.

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