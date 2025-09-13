विज्ञापन

अपनी पसंद की शक्ल वाले बच्चे पैदा करेंगे लोग, जानें क्या है डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट

Designer Baby Concept: डीएनए में इस तरह के बदलाव का काफी लोग विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर इसे आगे बढ़ाया गया तो धरती पर कई तरह के इंसान पैदा किए जा सकते हैं.

डिजाइनर बच्चों का कॉन्सेप्ट

Designer Baby Trend : टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम जो चाहते हैं वो कुछ ही सेकेंड या मिनटों में हमारे पास होता है. हर चीज एक क्लिक की दूरी पर है. लोगों की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो चुकी है कि उन्हें हर चीज अपनी पसंद की चाहिए, यहां तक कि अब बच्चों को लेकर भी ये कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है. कई लोग अपनी पसंद की शक्ल वाले बच्चे चाहते हैं और इसके लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं. ऐसे बच्चों को डिजाइनर बेबी का नाम दिया गया है, जो लगातार ट्रेंड में है. आइए जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन होता है और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. 

क्या है डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट?

आप जैसे अपने पसंद का सूट बनवाने के लिए टेलर को बताते हैं कि बाजू कैसे होने चाहिए, बटन कैसे लगाने हैं और सूट का रंग कैसा होना चाहिए. इसी तरह से अब बच्चों को भी डिजाइन करने की तैयारी हो रही है. कुछ देशों में ये कॉन्सेप्ट शुरू भी हो चुका है. इसमें पेरेंट्स अपनी पसंद की आंखों वाले और अपनी पसंद के चेहरे वाले बच्चे चुन सकते हैं. थ्री पर्सन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक की मदद से ब्रिटेन में ऐसे कुछ बच्चों को जन्म भी दिया गया है. इसमें तीन लोगों के डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है. 

डीएनए से ही ये तय होता है कि बच्चा कैसा होगा और कैसे दिखेगा, इसके अलावा बच्चे में बीमारी से लेकर बाकी चीजें भी इसी से तय होती हैं. इसी डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने के बाद डिजाइनर बच्चे पैदा हो सकते हैं. अलग-अलग डीएनए से मिलाकर इस तकनीक से मनचाहा बच्चा बनाया जा सकता है.

बीमारियों से बचाने के लिए आई तकनीक

डीएनए में इस तरह के बदलाव का काफी लोग विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर इसे आगे बढ़ाया गया तो धरती पर कई तरह के इंसान पैदा किए जा सकते हैं, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा. हालांकि इस तकनीक को उन लोगों के लिए लाया गया है, जिन्हें गंभीर बीमारियां होती हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हेल्दी पैदा हों. फिलहाल अमेरिका जैसे देशों ने इस तकनीक के इस्तेमाल पर रोक लगाई है. 

