बारिश का मौसम आते ही पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं और हर तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है. ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि पौधों को रोज पानी देना चाहिए. लेकिन ये सोच हर पौधे के लिए सही नहीं होती. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है. अगर मानसून में इन्हें बार-बार पानी दिया जाए, तो उनकी जड़ें सड़ सकती हैं और पूरा पौधा खराब हो सकता है. इसलिए इस मौसम में पौधों को पानी देने से पहले कुछ आसान बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

कम पानी में भी अच्छे रहते हैं ये पौधे (Low Water Plants)

स्नेक प्लांट, एलोवेरा, जेड प्लांट, कैक्टस और ZZ प्लांट ऐसे पौधे हैं जिन्हें बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं होती. ये अपनी पत्तियों या जड़ों में पानी जमा करके रखते हैं. इसलिए बारिश के मौसम में इन्हें रोज पानी देना नुकसान पहुंचा सकता है.

ज्यादा पानी से क्या नुकसान होता है (Overwatering Problems)

अगर इन पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी मिल जाए, तो उनकी जड़ें सड़ने लगती हैं. इसके बाद पत्तियां पीली होने लगती हैं, नरम पड़ जाती हैं और गिरने लगती हैं. कई बार तना भी नीचे से गलने लगता है. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो पूरा पौधा खराब हो सकता है.

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पानी देने से पहले मिट्टी जरूर देखें (Check The Soil)

बारिश में पानी देने से पहले मिट्टी जरूर जांच लें. इसके लिए अपनी उंगली एक से दो इंच तक मिट्टी में डालें. अगर मिट्टी गीली या नम लगे, तो उस दिन पानी न दें. जब मिट्टी सूखी लगे, तभी पौधे में पानी डालें. इससे पौधे को जरूरत के हिसाब से ही पानी मिलेगा.

गमले का भी रखें ध्यान (Choose The Right Pot)

हमेशा ऐसा गमला चुनें जिसके नीचे पानी निकलने का छेद हो. पानी देने के बाद अगर प्लेट या ट्रे में पानी जमा हो जाए, तो उसे भी निकाल दें. इससे जड़ों में ज्यादा देर तक पानी नहीं रुकेगा और पौधा स्वस्थ रहेगा.

लगातार बारिश से भी बचाएं (Protect Plants From Rain)

अगर आपके पौधे खुले में रखे हैं, तो लगातार बारिश होने पर उन्हें ऐसी जगह रख दें जहां सीधे बारिश का पानी न पड़े. बालकनी, शेड या छत का ढका हुआ हिस्सा इसके लिए अच्छा रहता है. इससे मिट्टी जरूरत से ज्यादा गीली नहीं होगी और पौधे लंबे समय तक अच्छे रहेंगे.

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