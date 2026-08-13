Money Plant Growing Tips: मनी प्लांट घर की खूबसूरती बढ़ाने वाले सबसे आसान पौधों में से एक है. इसे लगाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती और पानी में भी ये आसानी से बढ़ जाता है. लेकिन कई बार खूब पानी और देखभाल के बाद भी इसकी बेल आगे नहीं बढ़ती, पत्तियां छोटी रह जाती हैं या पौधा कई महीनों तक एक जैसा दिखता है. अगर आपके घर में भी मनी प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, तो सिर्फ पानी बढ़ाना इसका हल नहीं है. रोशनी से लेकर गमले और मिट्टी तक कई छोटी बातें इसकी ग्रोथ पर असर डालती हैं.

1. तेज धूप से बचाकर रोशनी वाली जगह रखें

मनी प्लांट को अच्छी रोशनी पसंद है, लेकिन इसे तेज और सीधी धूप में रखने से पत्तियां जल सकती हैं. इसे ऐसी जगह रखें जहां हल्की और भरपूर रोशनी आती हो. खिड़की के पास की जगह इसके लिए अच्छी रहती है. बहुत कम रोशनी मिलने पर पत्तियां छोटी रह सकती हैं और बेल की ग्रोथ धीमी हो सकती है.

2. रोज पानी डालने की गलती न करें

मनी प्लांट को रोज पानी देना जरूरी नहीं है. जरूरत से ज्यादा पानी मिट्टी को लगातार गीला रख सकता है और जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है. पानी देने से पहले ऊपर की मिट्टी को उंगली से छूकर देखें. अगर मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें. गमले में पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए.

3. खाद जरूरत के हिसाब से दें

पौधे की ग्रोथ धीमी है तो समय-समय पर खाद देने से मदद मिल सकती है. लेकिन जरूरत से ज्यादा खाद डालना भी सही नहीं है. कम मात्रा में खाद देकर पौधे को बढ़ने का समय दें और उसकी हालत पर नजर रखें.

4. जड़ों के लिए सही गमला चुनें

अगर जड़ें गमले में पूरी तरह भर गई हैं या नीचे से बाहर निकल रही हैं, तो पौधे को थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट करें. नया गमला ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी आसानी से निकल सके और जड़ों को फैलने की जगह मिले.

5. बेल को ऊपर की ओर सहारा दें

मनी प्लांट एक चढ़ने वाला पौधा है. अगर आप इसकी बेल को ऊपर चढ़ने का सहारा देंगे, तो पौधा ज्यादा घना और सुंदर दिख सकता है. इसके लिए मॉस पोल, कॉयर पोल या कोई मजबूत सपोर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है.

6. AC और ठंडी हवा से बचाएं

मनी प्लांट को बहुत ठंडी हवा पसंद नहीं होती. इसे AC की सीधी हवा या लगातार ठंडी हवा आने वाली खिड़की के पास रखने से बचें. कमरे का सामान्य तापमान इसके लिए बेहतर रहता है.

7. लंबी और कमजोर बेल की छंटाई करें

अगर बेल बहुत लंबी हो गई है लेकिन पत्तियां कम हैं, तो उसकी थोड़ी छंटाई की जा सकती है. कमजोर बेल काटने से पौधे में नई शाखाएं निकलने की जगह बन सकती है. कटिंग को पानी या मिट्टी में लगाकर नया पौधा भी तैयार किया जा सकता है.

सिर्फ पानी देने से नहीं बढ़ेगा मनी प्लांट

मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सही रोशनी, जरूरत के हिसाब से पानी, अच्छी ड्रेनेज, खाद, पर्याप्त जगह और सही तापमान जरूरी है. इन छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने मनी प्लांट को ज्यादा हरा-भरा और घना बना सकते हैं.