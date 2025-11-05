गुलाबजल के साथ मिलाकर लगा लें ये 10 रुपये की चीज, डॉक्टर ने बताया दाग-धब्बे होंगे दूर, पिंपल्स से मिलेगा छुटकारा

Skin Home Remedies: सर्दी हो या गर्मी स्किन से जुड़ी समस्याओं का सामना अक्सर हर मौसम में ही करना पड़ता है. रिंकल्स, पिंपल्स, पिग्नमेंटेशन से स्किन काफी बेजान दिखने लगती है. ऐसे में अगर ऑयली स्किन हो तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनसे मनमुताबिक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. इस स्थिति में घरेलू नुस्खे ही काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं. प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने इसी को लेकर एक घरेलू नुस्खा बताया है जो लाभदायक हो सकता है. अगर आपकी स्किन ऑइली है या फिर आप दाग-धब्बे, रिंकल्स, पिंपल्स से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए ही है.

गुलाबजल के साथ मिलाएं ये 10 रुपये की चीज

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि गुलाब जल के साथ 10 रुपये की फिटकरी मिलाकर लगाने से त्वचा संबंधी कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. दरअसल, फिटकरी में ऐसे कई सारे गुण पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी बनाने का काम करते हैं. वहीं, गुलाबजल त्वचा को सोफ्ट और हाईड्रेट रखता है.

पिंपल्स (Pimples)

लार्ज पोर्स (Large Pores)

सेंसिटिव स्किन (Sensative Skin)

ऑयली स्किन (Oily Skin)

सनबर्न (Sunburn)

इसके लिए आप एक साफ कटोरी में 1 छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर लें और इसमें 100 mL गुलाबजल मिला लें. इसको तब तक मिक्स करें जब तक फिटकरी, गुलाबजल में पूरी तरह से मिल न जाए. अब इस मिक्सचर को एक बोतल में स्टोर कर रख लें.

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि इसका इस्तेमाल रोज रात को फेस वॉश करने के बाद सोने से पहले कर सकते हैं. इसको आप अपने चेहरे के साथ-साथ हाथ-पैरों पर भी लगा सकते हैं. इससे आपको तब तक मसाज करनी है जब तक ये पूरी तरह से स्किन में अब्सॉर्ब न हो जाए.

डॉक्टर जैदी बताते हैं कि हर किसी की स्किन अलग होती है. ऐसे में कुछ भी नया इस्तेमाल करने से पहले उसकी सेंसिटिविटी चेक करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में आप फिटकरी और गुलाबजल का मिक्सचर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. अगर आपको जलन या फिर रेडनेस का एहसास हो तो इसका इस्तेमाल न करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.