सुबह 3 से 5 बजे ब्रह्ममुहूर्त में उठने से मिलते हैं दिमाग को कई जबरदस्त फायदे, जानें

Benefits of waking up early in the morning: आज की बिजी लाइफस्टाइल में लोग देर रात तक जागते हैं और देर सुबह उठते हैं. यह रूटीन शरीर और दिमाग दोनों पर बुरा असर डालता है. भारतीय संस्कृति और योगशास्त्र में सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच उठने की परंपरा रही है, जिसे ब्रह्ममुहूर्त कहा जाता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस समय उठने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है.

इमोशंस पर कंट्रोल । Subah Jaldi Uthne Ke Fayde

सुबह के शांत वातावरण में दिमाग सबसे ज्यादा स्थिर रहता है. अगर आप इस समय उठते हैं तो भावनाओं पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है. मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इस समय करने से मन को गहरी शांति मिलती है.

बेहतर एनर्जी और पॉजिटिविटी । 3 AM to 5 AM Waking Benefits

सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय सबसे शांत होता है. इस दौरान बाहरी शोर-शराबा या डिस्टर्बेंस नहीं होता. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा का होता है, जिसमें प्रार्थना, ध्यान या योग करने से मन और शरीर दोनों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है.

फोकस और पढ़ाई में मददगार । Brahma Muhurat Benefits

अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कठिन टॉपिक पर फोकस करना चाहते हैं, तो सुबह उठने की यह आदत आपके लिए बेहद फायदेमंद है. इस समय दिमाग की रिसेप्टिविटी सबसे तेज होती है, यानी चीजें आसानी से याद हो जाती हैं और कंसंट्रेशन भी लंबे समय तक बना रहता है.

बेहतर क्लियरिटी और क्रिएटिविटी । Jaldi Uthne Se Dimaag Ke Fayde

सुबह जल्दी उठने का एक बड़ा फायदा है-सोच में स्पष्टता. जब आपका दिमाग फ्रेश और रिलैक्स होता है तो आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं. क्रिएटिव लोग, राइटर्स और थिंकर्स के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान दिमाग बिना किसी उलझन के काम करता है.

