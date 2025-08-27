बाइक चलाते हुए ये गलती की तो कभी नहीं बन पाएंगे पिता! 99 फीसदी लोग नहीं जानते ये बात

Men Infertility: बाइक चलाने का शौक आजकल आम है, इससे फर्राटा भरने का रोमांच काफी लोगों को पसंद है. कई लोग काफी ज्यादा बाइक चलाते हैं और अक्सर इसी से ट्रैवल करते हैं. हालांकि इस दौरान कुछ चीजों का खास खयाल रखना जरूरी होता है, ऐसा नहीं करने पर आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है. कुछ स्टडीज में ये भी बताया गया है कि बाइक चलाने में कई गई गलती से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यानी एक गलती से आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे. आइए जानते हैं कि बाइक चलाने से इनफर्टिलिटी का क्या कनेक्शन है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.

टाइट कपड़े पहनकर बाइक चलाना

अक्सर कई लोग टाइट कपड़े पहनकर बाइक चलाते हैं, ऐसा लगातार करने से फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है. इसीलिए जब भी बाइक चलाएं तो ऐसे कपड़े पहनें, जिनसे आपके पेल्विक एरिया पर दबाव कम पड़े और आप कंफर्टेबल रहें.

कुकर और नीले ड्रम के बाद मुंह में बम रखकर किया प्रेमिका का कत्ल, जानें क्या है ये खौफनाक तरीका

गर्म सीट पर बैठना

कई लोग बाइक को खुले में खड़ा कर देते हैं और धूप में उसकी सीट काफी गर्म हो जाती है. इससे भी स्पर्म काउंट पर असर पड़ सकता है. अगर लगातार गर्म सीट पर बैठकर बाइक चलाएं तो इससे टेस्टिकल्स में गर्मी बढ़ती है और आपकी फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है. इसीलिए बाइक को धूप में खड़ी करने से बचें, अगर सीट गर्म हो गई है तो आप इस पर पानी डालकर इसे ठंडा कर सकते हैं. इस बात का ध्यान रखें कि आपके जेनिटल एरिया पर किसी भी तरह का हीट एक्सपोजर कम से कम हो, इसीलिए गोद में लैपटॉप रखकर काम नहीं करने की सलाह भी दी जाती है.

ब्रेक लेना जरूरी

जो लोग बाइक से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, उन्हें ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है. ऐसा करने से जेनिटल एरिया पर दबाव कम बनता है और उस एरिया का तापमान मेंटेन रहता है. इसीलिए जब भी किसी ट्रिप पर निकलें तो इस बात का खयाल जरूर रखें. कोशिश करें कि बाइक चलाते हुए टाइट अंडरवियर न पहनें, साथ ही बाइक पर अच्छी कुशनिंग वाली सीट लगवाए.