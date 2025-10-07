बाइक से लद्दाख जाने के लिए कितनी बार फुल करानी होती है टंकी? ये है पूरा रूट

Ladakh Bike Ride Fuel Cost: ट्रैवल करना कुछ लोगों का पैशन होता है, बिना इसके उन्हें चैन नहीं आता है और हर दूसरे महीने वो नई ट्रिप पर निकल पड़ते हैं. तमाम लोगों का सपना होता है कि वो कम से कम एक बार बाइक से लद्दाख की ट्रिप करें, हर साल हजारों लोग ऐसी ट्रिप करते हैं. वहीं जो लोग बाइक से लद्दाख जाने की सोच रहे हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं. जिनमें एक सवाल ये भी होता है कि लद्दाख जाने में कुल कितना पेट्रोल लगेगा और बाइक की टंकी कितनी बार फुल करवानी होगी. आइए हम आज आपको इन तमाम सवालों का जवाब देते हैं.

इन चीजों की करें तैयारी

बाइक से लद्दाख जाने की सोच रहे हैं तो आपको कई चीजों का ध्यान रखना होगा. आपको अपने साथ पंक्चर किट और बाकी ऐसी चीजें जरूर रखनी होंगी, जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आ सके. बाइक के साथ आपको पेट्रोल के लिए एक्स्ट्रा कैन भी रखने होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको पेट्रोल पंप मिल जाए.

कितना लगता है पेट्रोल?

अगर आप दिल्ली से श्रीनगर, लेह, नुब्रा और पेंगोंग जाते हैं और फिर वापस मनाली होते हुए दिल्ली आते हैं तो आपका ये सफर करीब तीन हजार किलोमीटर तक का होगा. अब पेट्रोल कितना लगेगा, ये आपकी बाइक पर डिपेंड करता है. कोई बाइक 30 की एवरेज देती है तो कोई 40 से 45 तक की एवरेज भी निकाल देती है.

इतनी बार होगी टंकी फुल

अगर आपकी बाइक 30 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज दे रही है तो इस पूरी ट्रिप में आपको करीब 120 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी. अगर आपकी बाइक का टैंक 12 लीटर का है तो कम से कम आपको 10 बार टंकी फुल करवानी होगी. यानी आपको करीब 12 हजार रुपये का पेट्रोल डलवाना होगा. ये आपकी राउंड ट्रिप का हिसाब है. यानी दिल्ली से लद्दाख और वहां से तमाम जगह घूमते हुए वापस दिल्ली आने में आपका इतना लीटर तेल खर्च होगा.

ये है पूरा रूट

दिल्ली से अगर आप बाइक लेकर निकलते हैं तो सबसे पहले आपको चंडीगढ़ पहुंचना होगा, इसके बाद मनाली, अटल टनल, सिस्सू, केलॉन्ग, जिस्पा, बारालाचा ला पास और फिर लेह पहुंचना होगा. इसी तरह से आप अपनी वापसी का ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं.