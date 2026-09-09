मलद्वार के आसपास खुजली या जलन होना काफी आम समस्या है, लेकिन कई बार लोग इसे बताने में झिझकते हैं. गर्मी और पसीना, ज्यादा सफाई, कब्ज, फंगल इंफेक्शन या खान-पान की गड़बड़ी इसकी वजह हो सकती है. कई लोग तुरंत राहत के लिए कोई क्रीम या तेल लगा लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना सही नहीं होता. एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर खुजली बार-बार हो रही है तो पहले इसकी वजह पता करना जरूरी है. साथ ही खान-पान और साफ-सफाई का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. कुछ आसान आदतों में बदलाव करके इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

खुजली होने पर किन चीजों से बचें?

एक्सपर्ट के अनुसार चाय-कॉफी, चॉकलेट, शराब, बीड़ी-सिगरेट, ज्यादा मसालेदार भोजन, मिठाई, बासी और पैकेज्ड फूड कुछ लोगों में समस्या बढ़ा सकते हैं. इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना बेहतर है. कब्ज से बचने के लिए खाने में फाइबर बढ़ाएं और हरी सब्जियां, दालें व अन्य फाइबर वाले खाद्य पदार्थ लें.

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मलद्वार में कौन सा तेल लगाएं?

ट्रांसक्रिप्ट में एक्सपर्ट ने जैतून के तेल से हल्की मालिश करने की सलाह दी है. हालांकि, किसी भी तेल को लगाने से पहले यह देखना जरूरी है कि त्वचा पर उससे जलन या एलर्जी तो नहीं हो रही. खुले घाव, तेज सूजन या संक्रमण होने पर खुद से तेल लगााने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें.

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सफाई में न करें ये गलती

इस हिस्से की सफाई जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा साबुन, डिटर्जेंट, परफ्यूम या सेंट का इस्तेमाल त्वचा को परेशान कर सकताा है. पसीना जमा न होने दें और बहुत टाइट या सिंथेटिक कपड़ों के बजााय ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें?

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

अगर खुजली के साथ तेज दर्द, खून, घाव, लगातार जलन या सूजन हो तो इसे नजरअंदाज न करें. बवासीर, फिशर, फंगल इंफेक्शन या अन्य समस्या होने पर अलग इलाज की जरूरत पड़ सकती है. पेट में कीड़ों का संदेह हो तो भी डॉक्टर की सलााह से ही दवा लें.

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