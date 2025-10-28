विज्ञापन

घर पर ही 5 चीजों से बनाएं टूथपेस्ट, फिर कभी दांतों में नहीं होगा दर्द, 100% चमक जाएंगे दांत

How to Make Homemade Toothpowder: डॉक्टर सलीम जैदी ने एक वीडियो शेयर कर घर पर ही नेचुरल टूथपाउडर बनाने का एक आसान तरीका बताया है. इस नेचुरल पाउडर के इस्तेमाल से आपको दांतों से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं से राहत मिल सकती है.

घर पर नेचुरल टूथपेस्ट

Homemade Toothpaste: दांतों में दर्द, सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून आना और कैविटी जैसी समस्याएं आजकल आम हो गई हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में आने वाले तरह-तरह के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये पेस्ट केमिकल्स और आर्टिफिशियल न्यूट्रीएंट्स से बनकर तैयार किए जाते हैं. कई बार इससे हमारे डेंटल प्रोबल्म्स कम होने की जगह और भी बढ़ जाती हैं. अगर आप भी बार-बार होने वाली दांतों की तकलीफ से परेशान हैं और अब केमिकल युक्त टूथपेस्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने घर पर ही नेचुरल टूथपाउडर बनाने का एक आसान तरीका बताया है. इस नेचुरल पाउडर के इस्तेमाल से आपको दांतों से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं से राहत मिल सकती है.

किन-किन चीजों से बनाएं?

1. नीम पाउडर
2. लौंग पाउडर
3. हल्दी पाउडर
4. सेंधा नमक
5. बेकिंग सोडा

कैसे बनाएं टूथपाउडर?

इस नेचुरल टूथपाउडर को बनाना बहुत ही आसान है. इसके लिए आप सबसे पहले एक साफ बर्तन लें. इसके बाद इसमें 2 चम्मच नीम पाउडर, 1 चम्मच लौंग पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिला लें. अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पाउडर को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें. एक बार बनाने के बाद आप इसका 3 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?

इसका इस्तेमाल करने के लिए आप हाथ में थोड़ा सा ये पाउडर लीजिए और फिर अपने ब्रेश को हल्का गीला कर इसे टूथपेस्ट की तरह लगाकर ब्रश करें. आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ब्रश करें. ध्यान रहे कि आप इस पाउडर को अपने मसूड़ों पर भी जरूर लगाएं. फिर आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें. 

क्या होगा फायदा?

नीम और लौंग में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दांतों के बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और दर्द भी नहीं होता है. इसके अलावा इससे मसूड़े मजबूत होते हैं. साथ ही इस नेचुरल टूथपाउडर को इस्तेमाल करने से दांतों का पीलापन कम होता है और दांत व्हाइट हो सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

