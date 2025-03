लटकती स्किन को टाइट कर देगा ये शानदार फेस मास्क, बस एलोवेरा जैल में ये 2 चीजें मिलाकर बना लें

Aloe Vera Gel Face mask with Haldi and Rice Flour: उम्र के बढ़ने पर शरीर की लोच कम होने लगती है.उम्र के साथ साथ केवल शरीर पर ही नहीं त्वचा पर भी असर दिखना शुरू हो जाता है. जैसे उम्र बढ़ती है स्किन की कसावट कम होने लगती है और स्किन लटकने लगती है. ऐसे में लोग बाजार में तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं ताकि स्किन में कसावट आ जाए. लेकिन आगे जाकर इन प्रोडक्ट में मिले केमिकल स्किन की टाइनेटस को कम कर देते हैं और स्किन ज्यादा लटकने लगती है. आयुर्वेद स्किन को टाइट करने के लिए एलोवेरा जेल (Aloe Vera Gel benefits for Skin) को बेस्ट मानता है. आपके घर में लगा एलोवेरा का पौधा आपकी स्किन की कई तरह की परेशानियों को दूर करता है. इसी एलोवेरा के जेल में महज दो चीजें यानी हल्दी और चावल का आटा (Aloe Vera Gel turmeric and Rice Flour Face Mask) मिलाकर लगाने से आपकी स्किन न केवल टाइट होगी, बल्कि उसकी रंगत भी निखर जाएगी और वो चांद की तरह चमकने लगेगी. चलिए आज जानते हैं कि एलोवेरा जेल में हल्दी और चावल का आटा मिलाकर लगाने से क्या क्या फायदे होंगे. साथ ही जानेंगे कि इस फेस मास्क (how to make Aloe Vera Gel and Rice Flour mask for Skin) को कैसे बनाना और लगाना है.

स्किन के लिए बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट हैं एलोवेरा जेल (Aloe Vera gel is good for Skin)

एलोवेरा की पत्तियों से निकलने वाला जेल यानी एलोवेरा जेल स्किन के लिए शानदार कहा जाता है.

ये स्किन को मॉस्चुराइज करता है.

एलोवेरा जेल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं.

ये स्किन में कसावट लाता है, इससे एजिंग के निशान कम होते हैं.

एलोवेरा जेल स्किन पर खुजली, जलन, लालिमा औऱ सूजन को कम करता है.

एलोवेरा जेल स्किन को स्मूथ और शाइनी बनाता है.

हल्दी की मदद से दूर होंगी स्किन रिलेटेड परेशानियां (turmeric benefits for Skin)

हल्दी स्किन के लिए बेस्ट मानी जाती है.

हल्दी करक्यूमिन से भरपूर होने के कारण स्किन को चमकदार बनाती है.

हल्दी की मदद से स्किन की पिगमेंटेशन कम होती है.

हल्दी स्किन को निखारने का काम करती है.

हल्दी स्किन को मुंहासों और एक्ने से बचाती है.

चेहरे पर दाने, खुजली, जलन और सूजन दूर करने में हल्दी काफी मददगार साबित होती है.

हल्दी लगाने से स्किन की टैनिंग और सनबर्न दूर होता है.

हल्दी लगाने से स्किन की डेड स्किन को हटाने में मदद मिलती है.

हल्दी चेहरे की झाइयां और डार्क स्पॉट्स दूर करती है.

चावल का आटा है स्किन के लिए बेस्ट (Rice Flour benefits for SKin)

चावल को स्किन के लिए काफी फायदेमंद कहा जाता है.

आजकल लोग राइस वॉटर को चेहरे पर लगाने लगे हैं.

राइस वॉटर के साथ सा राइस फ्लोर यानी चावल का आटा भी स्किन के लिए फायदेमंद होता है.

चावल का आटा स्किन के लिए नैचुरल क्लींजर का काम करता है.

ये गहराई तक जाकर स्किन को साफ करता है.

चावल के आटे में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं.

चावल के आटे में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण स्किन को मुंहासों, एक्ने, खुजली, जलन और सूजन से बचाते हैं.

चावल का आटा लगाने से त्वचा के दाग धब्बे दूर होते हैं.

चावल का आटा पोर्स टाइट करता है.

चावल का आटा एंटी एजिंग के निशानों को दूर करता है और त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करता है.

एलोवेरा जेल में हल्दी और चावल का आटा मिलाकर बनाए फेस मास्क (Aloe Vera turmeric and Rice Flour mask)