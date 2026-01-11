Makar Sankranti Mehndi Design: मकर संक्रांति पर हाथों में लगाएं ये 5 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, आपके हाथों पर टिकी रह जाएंगी सबकी निगाहें

Makar Sankranti Mehndi Design: आजकल के समय में मेहंदी के डिजाइन में कई तरह के नए और अट्रैक्टिव ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं. शादियों के सीजन हो या फिर कोई खास अवसर, मेहंदी का अपना अलग महत्व है. मेहंदी लगाना हर महिला की पसंद है. भारत में मकर संक्राति, लोहड़ी और पोंगल का त्योहार आ रहा है. इन त्योहारों को अपने अंदाज में बड़े शौक से मनाता है. त्योहार के मौके में महिलाएं श्रृंगार करती हैं और उसी का एक हिस्सा महेंदी होता है. ऐसे में मकर संक्रांति 2026 के अवसर पर अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यूनिक और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन लगवा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं चुनिंदा और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स.
फूल वाली डिजाइन मेहंदी
फूल वाली डिजाइन का अलग ही क्रेज है. इसकी खासियत यह है कि इसमें फूलों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर रखा जाता है, जिससे इस डिजाइन को खास पहचान मिलती है. फूल वाली डिजाइन बनाते वक्त मेहंदी लगाने वाला फूलों के चारों ओर अन्य पैटर्न जोड़कर इसे अलग शेप देता है. फूलों के ये डिजाइन न केवल दुल्हनों के लिए बल्कि किसी भी खास मौके पर महिलाओं के लिए पहली पसंद बन चुके हैं.पतंग और सूरज वाला मेहंदी डिजाइन
मकर संक्राति के मौके पर कई जगाहों पर पंतग उड़ाने की परंपरा है. इस दौरान आसमान भी रंगबिरंगा हो जाता है. ऐसे में आप अपने हाथों में पतंग और सूरज वाला मेहंदी डिजाइन बनवा सकते हैं. यह आपके हाथों की खूबसूरती के साथ-साथ आपकी सुंदरता में भी चार चांद लगाएगा.लोहड़ी मेहंदी डिजाइन
लोहड़ी के मौके पर आसमान में उड़ती पतंगों से प्रेरित यह डिजाइन इस साल काफी लोकप्रिय है. इसमें हथेली के बीच में एक बड़ी पतंग और उंगलियों पर डोर जैसी बारीक रेखाएं बनाई जाती हैं. इसके साथ ही इस मेहंदी डिजाइन में लोहड़ी की आग, फूलों और पारंपरिक पंजाबी पैटर्न का सुंदर मेल दिखता है.गोले वाला डिजाइन
मार्केट में भले ही मेहंदी के कई मॉडल और पैटर्न आ चुके हैं, लेकिन गोले में डिजाइन का ट्विस्ट हर किसी का ध्यान खींचता है. गोले वाली मेहंदी का पैटर्न हमेशा से एवरग्रीन माना जाता है. आज के समय में कई लोग शादी, तीज, करवा चौथ जैसे खास मौकों पर गोले में डिजाइन वाली मेहंदी लगवाते हैं.
