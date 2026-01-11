Makar Sankranti Mehndi Design: मकर संक्रांति पर हाथों में लगाएं ये 5 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, आपके हाथों पर टिकी रह जाएंगी सबकी निगाहें

Makar Sankranti Mehndi Design: आजकल के समय में मेहंदी के डिजाइन में कई तरह के नए और अट्रैक्टिव ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं. शादियों के सीजन हो या फिर कोई खास अवसर, मेहंदी का अपना अलग महत्व है. मेहंदी लगाना हर महिला की पसंद है. भारत में मकर संक्राति, लोहड़ी और पोंगल का त्योहार आ रहा है. इन त्योहारों को अपने अंदाज में बड़े शौक से मनाता है. त्योहार के मौके में महिलाएं श्रृंगार करती हैं और उसी का एक हिस्सा महेंदी होता है. ऐसे में मकर संक्रांति 2026 के अवसर पर अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यूनिक और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन लगवा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं चुनिंदा और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन्स.

फूल वाली डिजाइन मेहंदी

फूल वाली डिजाइन का अलग ही क्रेज है. इसकी खासियत यह है कि इसमें फूलों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर रखा जाता है, जिससे इस डिजाइन को खास पहचान मिलती है. फूल वाली डिजाइन बनाते वक्त मेहंदी लगाने वाला फूलों के चारों ओर अन्य पैटर्न जोड़कर इसे अलग शेप देता है. फूलों के ये डिजाइन न केवल दुल्हनों के लिए बल्कि किसी भी खास मौके पर महिलाओं के लिए पहली पसंद बन चुके हैं.

Photo Credit: Social Media

मकर संक्राति के मौके पर कई जगाहों पर पंतग उड़ाने की परंपरा है. इस दौरान आसमान भी रंगबिरंगा हो जाता है. ऐसे में आप अपने हाथों में पतंग और सूरज वाला मेहंदी डिजाइन बनवा सकते हैं. यह आपके हाथों की खूबसूरती के साथ-साथ आपकी सुंदरता में भी चार चांद लगाएगा.

Photo Credit: AI Photo

लोहड़ी के मौके पर आसमान में उड़ती पतंगों से प्रेरित यह डिजाइन इस साल काफी लोकप्रिय है. इसमें हथेली के बीच में एक बड़ी पतंग और उंगलियों पर डोर जैसी बारीक रेखाएं बनाई जाती हैं. इसके साथ ही इस मेहंदी डिजाइन में लोहड़ी की आग, फूलों और पारंपरिक पंजाबी पैटर्न का सुंदर मेल दिखता है.

Photo Credit: pinterest

मार्केट में भले ही मेहंदी के कई मॉडल और पैटर्न आ चुके हैं, लेकिन गोले में डिजाइन का ट्विस्ट हर किसी का ध्यान खींचता है. गोले वाली मेहंदी का पैटर्न हमेशा से एवरग्रीन माना जाता है. आज के समय में कई लोग शादी, तीज, करवा चौथ जैसे खास मौकों पर गोले में डिजाइन वाली मेहंदी लगवाते हैं.

