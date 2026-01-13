Happy Makar Sankranti 2026 LIVE: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का बेहद खास महत्व है. इस साल ये खास पर्व कल यानी बुधवार, 14 जनवरी को मनाया जाएगा. हालांकि, त्योहार को लेकर अभी से रौनक देखने को मिल रही है. मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा-अर्चना की जाती है. लोग अपने घरों में तिल-गुड़ के लड्डू, गजक, चिक्की जैसे कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं. देश के कई हिस्सों में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी है, जिससे आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से सज जाता है. इसके साथ ही लोग एक-दूसरे को त्योहार की ढ़ेरों बधाइयां भी देते हैं.
ऐसे में अगर आप भी अपनों को खास अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं. आप सोशल मीडिया के जरिए ये संदेश भेजकर अपनों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-
Makar Sankranti 2026 Wishes: इस मैसेज के जरिए दें अपनों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं
बासमती चावल हों और उड़द की दाल,
घी की महकती खुशबू हो और आम का अचार,
दही बड़े की सुगंध के साथ हो अपनों का प्यार,
मुबारक हो आप सभी को खिचड़ी का ये त्यौहार.
हैप्पी मकर संक्रांति 2026
Makar Sankranti 2026 Wish Images: मकर संक्रांति 2026 की शुभकामनाएं
Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
सूरज की तरह चमकता रहे आपका जीवन,
मकर संक्रांति लाए खुशियों का संगम
आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं..
Happy Makar Sankranti Wishes LIVE: मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये बधाई संदेश
पतंगों की तरह ऊंचा उड़ता रहे आपका नाम,
खुशियों की मिठास से भरे हर सुबह और शाम,
तिल-गुड़ संग खुशियां बांटें अपनों के साथ,
मुबारक हो मकर संक्रांति का त्यौहार.
Happy Makar Sankranti 2026