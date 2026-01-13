Happy Makar Sankranti 2026 LIVE: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का बेहद खास महत्व है. इस साल ये खास पर्व कल यानी बुधवार, 14 जनवरी को मनाया जाएगा. हालांकि, त्योहार को लेकर अभी से रौनक देखने को मिल रही है. मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा-अर्चना की जाती है. लोग अपने घरों में तिल-गुड़ के लड्डू, गजक, चिक्की जैसे कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं. देश के कई हिस्सों में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी है, जिससे आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से सज जाता है. इसके साथ ही लोग एक-दूसरे को त्योहार की ढ़ेरों बधाइयां भी देते हैं.

ऐसे में अगर आप भी अपनों को खास अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं. आप सोशल मीडिया के जरिए ये संदेश भेजकर अपनों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-