गर्मी में फ्रिज से ज्यादा ठंडक देती हैं ये 5 देसी चीजें, गांवों में आज भी अपनाया जाता है ये तरीका

Ancient Cooling Secrets: यहां हम 5 ऐसी देसी चीजों के बारे में बताएंगे, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए आज भी गांवों में खूब इस्तेमाल की जाती हैं. तो चलिए जानते हैं.

शरीर को अंदर से ठंडक देने वाले घरेलू नुस्खे.

Natural Cooling Techniques: जैसे-जैसे गर्मियां पास आती हैं, वैसे-वैसे लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है तेज गर्मी और शरीर को ठंडा रखने के तरीके. शहरों में लोग गर्मी से बचने के लिए अक्सर फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या एयर कंडीशनर का सहारा लेते हैं. लेकिन, सच यह है कि ये चीजें कई बार शरीर को तुरंत राहत तो देती हैं, लेकिन लंबे समय में सेहत पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता. अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और गांवों की लाइफस्टाइल को देखें, तो पता चलता है कि वहां लोग सदियों से प्राकृतिक और देसी तरीकों से गर्मी से राहत पाते आए हैं. इन तरीकों में न तो बिजली की जरूरत होती है और न ही महंगे उपकरणों की. फिर भी ये शरीर को अंदर से ठंडक देने में काफी असरदार होते हैं.

दरअसल, हमारे पारंपरिक खान-पान और घरेलू नुस्खों में ऐसी कई चीजें शामिल हैं जो बॉडी टेंपरेचर को बैलेंस रखने में मदद करती हैं. यही कारण है कि गांवों में लोग तेज गर्मी के बावजूद ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक रहते हैं. आइए जानते हैं 5 ऐसी देसी चीजों के बारे में जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए आज भी गांवों में खूब इस्तेमाल की जाती हैं.

गर्मियों में ठंडक पाने का देसी जुगाड़ | Homemade Way to Cool Down in Summer

1. मटके का पानी

गांवों में आज भी ज्यादातर घरों में मिट्टी के मटके में पानी रखा जाता है. मटके का पानी फ्रिज के पानी की तरह बहुत ठंडा नहीं होता, लेकिन यह शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. मिट्टी के बर्तन की खासियत यह है कि उसमें मौजूद छोटे-छोटे छिद्र पानी को धीरे-धीरे ठंडा करते हैं. इससे पानी प्राकृतिक तरीके से ठंडा हो जाता है.

फायदे:

  • शरीर को धीरे-धीरे ठंडक देता है.
  • गले और पाचन के लिए बेहतर माना जाता है.
  • बिजली के बिना ही पानी ठंडा रहता है.

2. सत्तू का शरबत

बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में सत्तू का शरबत गर्मियों में बहुत लोकप्रिय है. यह भुने हुए चने से बनाया जाता है और इसे देसी एनर्जी ड्रिंक भी कहा जाता है. सत्तू में प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को ताकत देने के साथ-साथ ठंडक भी देते हैं.

फायदे:

  • शरीर को तुरंत एनर्जी देता है.
  • लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है.
  • लू से बचाव में मदद कर सकता है.

3. बेल का शरबत

गर्मी के मौसम में बेल का फल बहुत फायदेमंद माना जाता है. गांवों में लोग बेल का शरबत बनाकर पीते हैं, जो शरीर को अंदर से ठंडा करने में मदद करता है. आयुर्वेद में भी बेल को पाचन और गर्मी से राहत देने के लिए उपयोगी माना गया है.

फायदे:

  • पेट को ठंडक देता है.
  • पाचन को बेहतर बनाता है.
  • लू और गर्मी से राहत दिलाने में मदद करता है.

4. छाछ (मट्ठा)

गांवों में खाने के साथ छाछ पीने की परंपरा बहुत पुरानी है. यह दही से बनती है और गर्मियों में शरीर को हल्का और ठंडा रखने में मदद करती है. छाछ में मौजूद प्रोबायोटिक तत्व पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं.

फायदे:

  • शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद.
  • पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.
  • गर्मी में शरीर को हल्का महसूस कराता है.

5. खस का शरबत

खस (Vetiver) एक सुगंधित पौधा होता है जिसकी जड़ से खस का शरबत बनाया जाता है. गांवों में इसका उपयोग गर्मी से राहत पाने के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है. खस की तासीर ठंडी मानी जाती है और इसका शरबत शरीर को ठंडक देने में मदद करता है.

फायदे:

  • शरीर को ठंडक देता है.
  • गर्मी से होने वाली थकान कम करता है.
  • शरीर को तरोताजा महसूस कराता है.

आज के समय में लोग गर्मी से बचने के लिए अक्सर फ्रिज के ठंडे पानी या बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स पर निर्भर हो जाते हैं. लेकिन हमारे पारंपरिक देसी तरीके आज भी उतने ही असरदार हैं जितने पहले थे.

