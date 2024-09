नींबू से ऐसे करिए अपने पैर की सफाई, पार्लर जाकर पैसे खर्च करने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Pedicure tips : क्या आपके पैर धूल, धूप और प्रदूषण के कारण बहुत गंदे और मैले हो गए हैं और आप पैडीक्योर (how to do pedicure at home) कराने के बारे में सोच रही हैं, तो फिर आप थोड़ा ठहरिए. हम आपके लिए यहां पर बहुत ही किफायती तरीका बताने जा रहे हैं. इससे आप बिना 1 रुपये खर्च किए अपने पैर की सारी टैनिंग (tanning) एक बार में क्लीन कर सकती हैं. आइए जानते हैं बेकार पड़े नींबू (lemon pedicure at home) के छिलके से कैसे स्क्रब तैयार करें.

बेकार नींबू छिलके से कैसे करें पेडीक्योर

सामग्री - आपको इसके लिए 2 से 3 नींबू के छिलके चाहिए, 1 शैंपू का पाउच, कैस्टर ऑयल, बेबी ऑयल और बेकिंग सोडा.

कैसे बनाएं पेडीक्योर पेस्ट - इसको बनान के लिए आपको 1 गिलास पानी गरम कर लीजिए. फिर इसमें नींबू के छिलकों को डालकर अच्छे से उबाल लीजिए. अब इस पानी को बड़े बर्तन में डालकर और पानी मिक्स कर लीजिए, जिससे आपके पैर अच्छे से भीग सकें. अब आप उबले नींबू के छिलके पर स्क्रब लगाकर पैरों को क्लीन कर लीजिए. इसके बाद एड़ी, नाखून के कोनों को नींबू के छिलके से साफ करिए. फिर आप पानी से अच्छे से पैर को धो लीजिए.

इसके बाद आप 1 बाउल में 1 चम्मच बेबी ऑयल, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाकर पेस्ट तैयार करके पैरों को मसाज दीजिए. इसको करने से पैरों पर जमी टैनिंग हटेगी और त्वचा मुलायम होगी. तो इस तरीके से आप पेडीक्योर करके अपने पैरों को चमका सकती हैं.

