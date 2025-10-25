विज्ञापन

करोड़पति बनने के लिए जल्दी क्या करना चाहिए? कोच ने कहा सुबह से लेकर रात में करें बस यह काम

How to Become Crorepati: लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच मितेश खत्री ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि 1 करोड़ रुपये मेनिफेस्ट करने के लिए सुबह से रात तक का रुटीन क्या होना चाहिए. अगर आप भी जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो इस रुटीन को फॉलो कर सकते हैं.

करोड़पति कैसे बनें?
How to Become Crorepati: हर कोई चाहता है कि वह जीवन में अमीर बने और उसके पास किसी भी चीज की कमी न हो. व्यक्ति सफल और पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत भी करता है. लेकिन इसके साथ-साथ मेंटेलिटी और दिनचर्या का भी सही होना काफी जरूरी है. अगर आप 1 करोड़ रुपये मेनिफेस्ट करने का सपना देख रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है, बल्कि अपनी रोज की आदतों को भी बदलना होगा और डेली रुटीन में कुछ बदलाव लाने होंगे. इसी पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच मितेश खत्री ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि 1 करोड़ रुपये मेनिफेस्ट करने के लिए सुबह से रात तक का रुटीन क्या होना चाहिए. अगर आप भी जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो इस रुटीन को फॉलो कर सकते हैं.

सुबह उठते ही 10 चीजों का धन्यवाद

लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बताते हैं कि व्यक्ति को सुबह उठते ही 10 चीजों का थैंक यू करना चाहिए. ऐसे में लोग कभी-कभी गलती ये करते हैं कि वे लिस्ट बना लेते हैं और फिर धन्यवाद करते हैं, जो करना सही नहीं है. ऐसे में आप सुबह उठें और दिमाग में जो आ रहा है या फिर जो सामने दिख रहा है उसका धन्यवाद करें.

धन्यवाद करने के बाद पिएं 'मैजिक वॉटर'

सुबह उठकर धन्यवाद करने के बाद मैजिक वॉटर पिएं. आइए जानते हैं मैजिक वॉटर क्या होता है.
कोच बताते हैं कि ये एक वॉटर बोटल टेक्निक है. इसके लिए आप रात को सोने से पहले पानी की बोतल पर लिख दें कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए. सुबह उठने के बाद इस बोतल के पानी को पी लें.

विजन बोर्ड को देखें

सुबह उठकर विजन बोर्ड को देखें और पॉजिटिव एफर्मेशन्स को पढ़ें. इससे आप अपने अंदर पॉजिटिविटी महसूस करेंगे और आपका दिन भी अच्छा जाएगा.

दिन में क्या करें?

दिन में अगर आपके मुंह से कोई नेगेटिव शब्द निकलता है तो कैंसिल-कैंसिल कहने की आदत डालें. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जिसपर आप अपना ज्यादा ध्यान देंगे, वही आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगा. ऐसे में आप जाने-अनजाने अपनी और नेगेटिविटी भी आकर्षित कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके साथ अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है तो आप 'आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और लव यू' बोलकर नेगेटिविटी को बैलेंस करें. 

रात को सोने से पहले क्या करें?

लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बताते हैं कि रात को सोने से पहले यानी 9-10 बजे एफर्मेशन्स पढ़ने चाहिए. इससे आप सुबह मोटिवेशन के साथ उठेंगे और पॉजिटिव महसूस करेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

How To Become Crorepati, Crorepati Kaise Banein, Lifestyle, Healthy Life
