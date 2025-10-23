What blouse called in hindi: भारतीय परिधान की बात हो और साड़ी का जिक्र न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. साड़ी भारतीय महिलाओं की खूबसूरती और परंपरा दोनों का प्रतीक है. लेकिन साड़ी को पूरा लुक देने का काम करता है ब्लाउज (Blouse Ko Hindi Me Kya Kehte Hain). एक सादी सी साड़ी में डिजाइनर ब्लाउज चार चांद लगा देता है. कई बार एक सिंपल सा ब्लाउज साड़ी (Latest Blouse design) को खास बना देता है. आज हम बात करेंगे कि ब्लाउज को हिंदी में क्या कहते हैं. इसका दूसरा नाम क्या है और अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है.

चांदी की पायल काली क्यों पड़ जाती है? घर में चांदी की पायल को कैसे साफ करें, यह रहा रामबाण तरीका

ब्लाउज को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? (Blouse Name In Hindi And English)

ब्लाउज को हिंदी में अंगिया या चोली कहा जाता है. पुराने समय में गांवों और पारंपरिक इलाकों में महिलाएं इसे चोली नाम से ही पुकारती थीं. राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी साड़ी के ऊपर पहने जाने वाले इस कपड़े को चोली कहा जाता है. वहीं कुछ जगहों पर इसे अंगिया भी कहा जाता है. जो संस्कृत शब्द अंग से बना है. जिसका अर्थ है शरीर का हिस्सा.

साड़ी ब्लाउज के लिए चोली सबसे प्रचलित दूसरा नाम है. इसके अलावा फैशन की दुनिया में आज कई नए नाम चलन में हैं, जैसे क्रॉप टॉप ब्लाउज, जैकेट ब्लाउज, बैकलेस ब्लाउज, और हाई नेक ब्लाउज. पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक, ब्लाउज अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि फैशन स्टेटमेंट बन चुका है.

Photo Credit: Freepik

ब्लाउज को अंग्रेजी में भी Blouse ही कहा जाता है. अंग्रेजी में blouse शब्द का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय पहनावे के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के टॉप या शर्ट जैसे परिधानों के लिए भी किया जाता है. हालांकि भारत में जब ब्लाउज कहा जाता है, तो इसका मतलब साड़ी के साथ पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र होता है.

पहले जहां ब्लाउज का डिजाइन बहुत साधारण हुआ करता था, वहीं आज ये साड़ी लुक का सबसे आकर्षक हिस्सा बन चुका है. सेलिब्रिटीज से लेकर आम महिलाएं तक, हर कोई अपने ब्लाउज के डिजाइन में कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं. सिल्क, कॉटन, नेट, या वेलवेट, हर फैब्रिक में ब्लाउज के अनगिनत डिज़ाइन देखने को मिलते हैं.