फाउंडेशन खरीदते समय इन बातों का रखें खास ख्याल, नहीं तो बर्बाद हो सकता है आपका चांद सा चेहरा

How to choose the right foundation: फाउंडेशन हर लड़की की मेकअप किट का स्टार प्रोडक्ट होता है. यही बेस है जो चेहरे को स्मूद, फ्लॉलेस और ग्लोइंग लुक देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही फाउंडेशन आपकी स्किन की सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकता है? दरअसल, कई बार मार्केट में मिलने वाले फाउंडेशन में ऐसे हानिकारक केमिकल्स मिले होते हैं, जो धीरे-धीरे स्किन को ड्राई, डल और एजिंग के लक्षण जल्दी दिखाने लगते हैं. अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहे, तो अब समय आ गया है कि फाउंडेशन की इंग्रेडिएंट लिस्ट को ध्यान से पढ़ें.

पैराबेन से बढ़ता है स्किन ड्राईनेस (Parabens)

पैराबेन प्रिज़र्वेटिव के तौर पर कॉस्मेटिक्स में डाला जाता है, लेकिन यह स्किन के नैचुरल ऑयल्स को खत्म कर देता है, जिससे स्किन ड्राई और रफ दिखने लगती है. लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हार्मोनल इम्बैलेंस और एलर्जी भी हो सकती है.

समय से पहले एजिंग का कारण (Formaldehyde)

फाउंडेशन में छुपा यह प्रिज़र्वेटिव स्किन पर जलन, खुजली और लालिमा पैदा करता है. इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह स्किन की नैचुरल हाइड्रेशन को खत्म कर देता है, जिससे समय से पहले झुर्रियां और फाइन लाइन्स दिखने लगती हैं.

स्किन सेल्स को कर देता है डैमेज (Phthalates)

फ्थेलेट्स को प्रोडक्ट लंबे समय तक टिकाने के लिए डाला जाता है, लेकिन यह स्किन सेल्स को डैमेज कर एजिंग प्रोसेस को तेज कर देता है और हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ सकता है.

एलर्जी और रैशेज का रिस्क (Synthetic Fragrance)

कई फाउंडेशन में खुशबू के लिए सिंथेटिक फ्रेगरेंस मिलाई जाती है. यह खासकर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेहद हानिकारक है, क्योंकि यह रैशेज, एलर्जी और इरिटेशन को बढ़ा देती है.

पोर्स ब्लॉक कर देता है (Silicone)

सिलिकॉन फाउंडेशन को स्मूद फिनिश देने के लिए डाला जाता है, लेकिन यह पोर्स को बंद कर देता है, जिससे पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और डलनेस की समस्या बढ़ जाती है.

सही फाउंडेशन कैसे चुनें? (Safe Foundation Tips)

इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ें – पैराबेन-फ्री, सिलिकॉन-फ्री और केमिकल-फ्री प्रोडक्ट चुनें.

नेचुरल इंग्रेडिएंट्स – मिनरल-बेस्ड और ऑर्गेनिक फाउंडेशन बेहतर रहते हैं.

Patch Test करें – नया फाउंडेशन लेने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

(Disclaimer- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा