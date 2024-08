पतला होने के लिए चावल छोड़ना बेहतर है या तेल, जानिए आखिर एक्सपर्ट ने क्या दिए सुझाव

Weight Loss and Maintenance Strategies : मोटापे की वजह से कई बार बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ता है. मोटापा सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है. ज्यादा वजन बढ़ना कई सारी बीमारियों को लेकर आता है. मोटापा बढ़ने के कई कारण हैं. हमारी खराब लाइफस्टाइल, अनियमित खान-पान (Weight loss at home) और ज्यादातर बाजार का खाना मोटापा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं. मोटापे को कम (Diet & Weight Loss) करना आसान काम नहीं है. एक्सपर्ट बताते हैं कि विसरल फैट हमारे अंग के चारों तरफ मौजूद फैट होता है (How to Lose Weight Fast and Safely) जो बहुत ज्यादा खतरनाक है. यह फैट लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन के चारों तरफ मौजूद होता है. इसका एहसास तब होता है जब पेट बाहर आने लगे.



एक्सपर्ट कहते हैं कि वजन कम करने के लिए हमारे दिमाग में दो विकल्प आते हैं. एक तो एक्सरसाइज और दूसरा डाइट पर कंट्रोल. अगर आप डाइट को छोड़ दें और सिर्फ एक्सरसाइज करें तो मोटापा कम नहीं होगा. एक्सपर्ट बताते हैं कि एक्सरसाइज और डाइट दोनों वेट कम करने के लिए जरूरी हैं. वजन कंट्रोल करने के लिए कार्ब्स के तौर पर आप रोटी, चावल का सेवन कम करें. डाइट में हेल्दी फैट को बढ़ाएं. नट्स और ऑलिव ऑयल को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके सेवन से आपको हेल्दी फैट मिलेगा.

अमरूद खाने के शौकीन हैं तो एक्सपर्ट से जान लीजिए कहीं यह आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा रहा

Photo Credit: iStock

तेल या चावल से बढ़ता है मोटापा | Oil or rice increases obesity



मोटापा बढ़ाने में कार्ब्स को बेहद असरदार माना जाता है. एक्सपर्ट कहते हैं कि मोटापा बढ़ाने में तेल उतना असरदार नहीं है, जितना कार्ब्स है. कार्ब्स का सेवन इंसुलिन बढ़ा देता है. जबकि फैट का सेवन इंसुलिन को नहीं बढ़ने देता. जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी और बॉडी में ग्लूकोज पहुंचता है. अगर उसको खर्च न किया जाए तो इंसुलिन उस सारे ग्लूकोज को सेल्स में पुश कर देता है और सेल्स में यह फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा.



अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आपको अपने डाइट में कार्ब्स के सेवन पर कंट्रोल करना चाहिए. अक्सर लोग मोटापा कम करने के लिए चिकनाई को जिम्मेदार मानते हैं और तेल पर कंट्रोल करते हैं, तेल कुछ हद तक मोटापा बढ़ता है जबकि कार्ब्स आपका मोटापा बढ़ाने में मुख्य तौर पर जिम्मेदार है. कार्ब्स में गेहूं-चावल बाकी अनाज शामिल है.



अगर चावल और मीठी चीज ज्यादा खाई जाए तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा. इंसुलिन के ज्यादा रिलीज होने से बॉडी के सेल्स में फैट ज्यादा जमा होता है. बॉडी के फैट को कंट्रोल करने के लिए विसरल फैट को कंट्रोल करने के लिए कार्ब्स के सेवन को कंट्रोल करना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.