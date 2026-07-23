Kitchen Tips: बार-बार आ जाते हैं कॉकरोच? आपकी रसोई में मौजूद ये 5 चीजें हो सकती हैं वजह

Kitchen Tips: अक्सर लोग सोचते हैं कि किचन में बचे हुए खाने की वजह से ही कॉकरोच आते हैं, लेकिन सच यह नहीं है. दरअसल, कॉकरोच बेहद चालाक कीट होते हैं और उन्हें आकर्षित करने के लिए सिर्फ खाने के टुकड़े ही जिम्मेदार नहीं होते, आपकी रसोई में मौजूद कई रोजमर्रा की चीजें भी इनके लिए भोजन और छिपने की सुरक्षित जगह बन सकती हैं. ऐसे में अगर बार-बार कॉकरोचों की समस्या से परेशान हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन सी चीजें उन्हें आपकी किचन की ओर खींचती हैं. चलिए आपको बताते हैं किचन में रखी 5 ऐसी चीजों के बारे में, जो अनजाने में कॉकरोचों को बुलावा देती हैं.

गंदे स्पंज और बर्तन साफ करने वाले कपड़े

किचन में इस्तेमाल होने वाले गंदे स्पंज और बर्तन साफ करने वाले कपड़े कॉकरोचों की पसंदीदा जगहों में से एक होते हैं. ये अक्सर गीले रहते हैं और इनमें खाने के छोटे-छोटे कण फंसे रहते हैं, जिससे कॉकरोच आसानी से आकर्षित हो जाते हैं. इस समस्या से बचने के लिए स्पंज को हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह धोकर सुखाएं और समय-समय पर बदलते रहें. वहीं, बर्तन साफ करने वाले कपड़ों को भी गर्म पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए.

गैस के आसपास जमा चिकनाई

किचन से खाने के टुकड़े साफ कर देने से रसोई पूरी तरह साफ हो जाती है, लेकिन स्टोव, चिमनी, किचन कैबिनेट और आसपास की सतहों पर जमी चिकनाई अक्सर नजरअंदाज हो जाती है. यह चिकनाई कॉकरोचों के लिए भोजन का काम करती है और उन्हें किचन में आने के लिए आकर्षित करती है. इसलिए किचन की सभी जगहों को नियमित रूप से डीप क्लीन करना जरूरी है.

कार्डबोर्ड बॉक्स और पेपर बैग

कॉकरोच सिर्फ खाने की तलाश में ही नहीं आते, उन्हें छिपने और अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह भी चाहिए होती है. कार्डबोर्ड के डिब्बे, पेपर बैग और पुराने अखबारों के ढेर उनके लिए बेहतरीन ठिकाना बन सकते हैं. खासकर कार्डबोर्ड नमी सोख लेता है, जिससे कॉकरोचों को रहने के लिए अच्छा माहौल मिल जाता है. इसलिए खाने-पीने की चीजों को बॉक्स या पेपर बैग में रखने के बजाय एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें.

रातभर रखा पालतू जानवरों का खाना

अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं और उनका खाना रातभर बाहर रखा रहता है, तो यह कॉकरोचों को आकर्षित कर सकता है. सिर्फ खाना ही नहीं, उसके आसपास गिरे हुए टुकड़े और चूरे भी कीटों को अपनी ओर खींचते हैं. इसलिए रात में बचा हुआ खाना हटा दें और रोजाना उस जगह की सफाई करें. पालतू जानवरों का खाना हमेशा बंद डिब्बों में स्टोर करना भी बेहतर रहता है.

लीकेज वाली पाइप और नम जगहें

कॉकरोचों को सिर्फ खाना ही नहीं, पानी भी चाहिए होता है. किचन में लीकेज वाली पाइप, टपकता नल, नम कैबिनेट या उपकरणों के आसपास जमा नमी उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरी पानी उपलब्ध कराती है. कई बार छोटी-सी प्लंबिंग समस्या भी कॉकरोचों के पनपने की वजह बन सकती है. इसलिए घर में कहीं भी पानी का रिसाव हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं और नम जगहों को सूखा रखने की कोशिश करें.

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