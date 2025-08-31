किस विटामिन की कमी से छाले हो जाते हैं? बाबा रामदेव से जान लें मुंह के छालों के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है

Baba Ramdev Tips: मुंह के छाले लाल या सफेद रंग के होते हैं और इनमें लगातार दर्द बना रहता है जिसकी वजह से कुछ भी खाने-पीने में दिक्कत होने लगती है. ये छाले (Mouth Ulcers) यूं तो आमतौर पर कुछ दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन भला इतने दिन तक दर्द क्यों सहा जाए जब आप 1-2 दिन में ही इनसे छुटकारा पा सकते हैं. योगगुरु बाबा रामदेव ने मुंह के छाले दूर करने के लिए एक ऐसा ही जबरदस्त नुस्खा शेयर किया है जो तेजी से अपना असर दिखाता है. स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) का कहना है कि इस नुस्खे से हमेशा के लिए छालों से छुटकारा मिल जाएगा. आप भी जानिए इस घरेलू उपाय के बारे में.

बाबा रामदेव ने बताया मुंह के छालों का रामबाण इलाज

बाबा रामदेव का कहना है कि मुंह के छाले (Muh Ke Chhale) 5-7 दिन से लेकर किसी-किसी को महीनेभर तक परेशान करते हैं. ऐसे में बाजार से नीला थोथा (Neela Thotha) ले आएं और घर लाकर इसे तवे पर डालकर भून लें. नीला थोथा रंग बदलने लगेगा. इस पाउडर को एक चुटकीभर लेकर छाले पर लगा लें. बाबा रामदेव का कहना है कि नीला थोथा छाले पर औषधि की तरह काम करता है. बाबा रामदेव का कहना है कि सुबह अगर छालों पर यह नुस्खा आजमा लिया तो दोपहर तक छाला ठीक हो जाता है. वैसे बाबा रामदेव कहते हैं क‍ि मुंह में छाले आवर्ती एफ्थस स्टोमेटाइटिस पोषण संबंधी कमी, विशेष रूप से आयरन, विटामिन बी 3 (जैसे पेलाग्रा में), विटामिन सी (स्कर्वी में), फोलिक एसिड या विटामिन बी 12 की कमी के कारण भी हो सकते हैं.

मुंह के छालों को दूर करने के लिए नमक वाले पानी से मुंह को दिन में 1-2 बार कुल्ला कर लें. इससे इंफ्लेमेशन कम होती है और छाले की सूजन भी कम हो जाती है.

छालों पर शहद (Honey) का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. शहद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होने के चलते अच्छा असर दिखाता है.

नारियल का तेल छाले पर लगाया जाए तो इससे छाले का आकार कम होने लगता है और तकलीफ से छुटकारा मिलता है.

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर एलोवेरा जैल को भी मुंह के छालों (Mouth Sores) पर लगाया जा सकता है. एलोवेरा जैल छालों पर सूदिंग साबित होता है और छाले कम कर सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.