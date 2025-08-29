विज्ञापन

कौन सी विटामिन की कमी से आंख फड़कती है? लगातार आंख फड़के तो क्या करना चाहिए

What is the main cause of eye blinking? आंख फड़कती है आपकी कई बार और आपको इसका कारण नहीं पता है तो जान लीज‍िए यह क‍िस व‍िटाम‍िन की कमी से होता है. ताक‍ि आप समय रहते अपनी डाइट दुरुस्‍त कर सकें.

Read Time: 3 mins
Share
कौन सी विटामिन की कमी से आंख फड़कती है? लगातार आंख फड़के तो क्या करना चाहिए
What is the reason for eye fadakna : पलक फड़कना तुरंत कैसे बंद करें?

Why Does Eye Blinking Happen: आंख फड़कना एक ऐसी स्थिति है जिससे लगभग हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी गुजरता है. अचानक पलक का फड़कना (Aankh Kyon Phadakti Hai) हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं? वहीं दूसरी तरफ, भारतीय समाज में इसे शुभ और अशुभ से भी जोड़कर देखा जाता है. बहुत से लोग मानते हैं कि दाईं आंख (Ankh Pharakane Ka Matlab) फड़कने का मतलब है कोई अच्छी खबर आने वाली है और बाईं आंख फड़कने का मतलब है कुछ गलत होने वाला है. लेकिन क्या वास्तव में ये सच है? या फिर इसके पीछे वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं? आइए जानते हैं आंख फड़कने की पूरी सच्चाई.

रात में ब्रा पहन के सोना चाहिए या नहीं? एक्‍सपर्ट से सुन लीज‍िए क्‍या है उनका जवाब

आंख फड़कने का कारण क्या है? (Reason For Eye Twitching)


मेडिकल भाषा में आंख फड़कने को Eyelid Twitching कहा जाता है. ये असल में आंखों की मांसपेशियों के अचानक सिकुड़ने की वजह से होता है. इसके कई कारण हो सकते हैं :
• नींद की कमी या थकान
• तनाव और चिंता
• कंप्यूटर या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल
• पोषण की कमी, खासकर मैग्नीशियम की कमी
• ज्यादा कैफीन (चाय, कॉफी) का सेवन
आमतौर पर ये समस्या गंभीर नहीं होती और कुछ ही समय में खुद ठीक हो जाती है. लेकिन अगर ये बार-बार हो या लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock



आंख झपकना क्यों होता है? (Reason For Eye blink)


आंख झपकना या Eye Blinking हमारे शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. इसका मुख्य उद्देश्य आंखों को धूल-मिट्टी और संक्रमण से बचाना होता है. जब हम पलक झपकाते हैं, तो आंखों में नमी बनी रहती है और कॉर्निया सूखने से बचती है. सामान्य तौर पर एक स्वस्थ इंसान एक मिनट में लगभग 15 से 20 बार पलकें झपकाता है. ये संख्या तब और बढ़ जाती है जब हम थके होते हैं या कंप्यूटर पर लगातार काम कर रहे होते हैं. इसलिए, आंख झपकना हमारे लिए सुरक्षा कवच जैसा काम करता है.



आंख फड़कने से जुड़े मिथ


भारत समेत कई देशों में आंख फड़कने को लेकर अंधविश्वास और मान्यताएं काफी प्रचलित हैं. परंपरा के अनुसार-
• दाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है.
• बाईं आंख फड़कना अशुभ माना जाता है.
कुछ जगहों पर ये मान्यता उलटी भी होती है, यानी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग अर्थ बताए जाते हैं. लेकिन इन सभी धारणाओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. ये केवल पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं और सांस्कृतिक कहानियों का हिस्सा है.



घरेलू उपाय और कब लें डॉक्टर की मदद


अगर आपकी आंख बार बार फड़क रही है, तो आप कुछ आसान उपाय कर सकते हैं-
• पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करें.
• स्क्रीन टाइम घटाएं और आंखों को आराम दें.
• संतुलित आहार लें जिसमें मैग्नीशियम और विटामिन्स भरपूर मात्रा में हों.
• आंखों पर ठंडे पानी की पट्टी रखें.
अगर आंख का फड़कना कई दिनों तक जारी रहे, आंख लाल हो जाए या दर्द महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com